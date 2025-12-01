CANAL RCN
Deportes

🔴 EN VIVO 🔴 Estados Unidos vs. Marruecos por un cupo a la semifinal del Mundial Sub-20: véalo en directo

Semifinal en juego en el Mundial Sub:20. Vea en vivo Estados Unidos vs. Marruecos por las pantallas del Canal RCN. ¿Quién clasificará?

Noticias RCN

octubre 12 de 2025
10:24 a. m.
Llegó el momento de la verdad. El Mundial Sub-20 entra en su fase más emocionante y el choque de cuartos de final entre Estados Unidos vs. Marruecos promete ser un enfrentamiento emocionante.

Este domingo 12 de octubre, dos de las escuadras que más han impresionado en el torneo se miden en un duelo que definirá un cupo directo a la semifinal.

Este vibrante partido será transmitido en directo por el Canal RCN y todas sus plataformas digitales, a partir de las 2:40p.m. hora colombiana.

Estados Unidos vs. Marruecos en vivo por el Canal RCN

El combinado norteamericano llega con la moral alta tras una demostración de solidez en octavos de final, donde despacharon a Italia con un categórico 3-0.

Los jugadores de Estados Unidos han sabido capitalizar su experiencia en la MLS y en clubes europeos, mostrando un bloque compacto que minimiza errores y maximiza oportunidades.

Pese a una pequeña duda en la fase de grupos, el equipo ha demostrado que sabe apretar el acelerador cuando más importa.

Marruecos el adversario de Estados Unidos en el Mundial Sub-20

Por otro lado, está Marruecos, catalogado por muchos analistas como el equipo con el mejor rendimiento global hasta la fecha. Los subcampeones de África Sub-20 aterrizaron en el torneo sin grandes expectativas, pero rápidamente silenciaron a los escépticos.

Sorteando el llamado 'grupo de la muerte' que incluía a potencias como España y Brasil, los marroquíes se clasificaron con autoridad, exhibiendo una mezcla de garra y talento táctico. Sus victorias tempranas los consolidaron como un rival formidable y una auténtica revelación.

El encuentro es, sin duda, un choque de estilos y ambiciones. Estados Unidos buscará imponer su estructura y velocidad, mientras que Marruecos intentará mantener su ritmo de sorpresa y contundencia.

¿Quién de estos gigantes juveniles logrará avanzar a la semifinal? El ganador de este partido tendrá que medirse al vencedor del cruce entre Noruega y Francia, que se disputará a las 6:00p.m.

