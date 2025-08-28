Equipo colombiano se enfrentará al FC Barcelona en prestigioso Torneo Juvenil en España

El fútbol juvenil colombiano sigue conquistando escenarios internacionales. Entre el 29 y el 31 de agosto, el Internacional de Palmira representará a nuestro país en el Torneo Leyendas del Futuro Sub-16, a disputarse en Barcelona, España, donde tendrá un duelo histórico frente al FC Barcelona.

El cupo internacional se logró gracias a su consagración en el Torneo Esperanzas 2025, organizado por Novo Fútbol, la plataforma que impulsa el talento joven a través de experiencias deportivas de alto nivel. El campeonato se desarrolló este año en Bogotá, Cundinamarca y Valle del Cauca, y se consolidó como una de las vitrinas más importantes para las nuevas generaciones del fútbol colombiano.

“El viaje de Internacional de Palmira es la mejor muestra de que en Torneos Esperanzas los sueños realmente se cumplen. Desde Novo Fútbol trabajamos para que nuestros jugadores no solo compitan en el país, sino que tengan la oportunidad de mostrarse en escenarios internacionales”, afirmó la organización.

El reto en Barcelona

El torneo Leyendas del Futuro, que celebra su segunda edición, se jugará en el Campo Municipal de Fútbol Paco Navarro, en las instalaciones de la escuela de la AFA en Santa Perpetua, Barcelona. El Inter de Palmira integra el Grupo 1 junto a Barcelona (España), JFA Academy (Japón) y Djurgarden DTFF (Suecia).

Calendario del equipo colombiano