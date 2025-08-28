CANAL RCN
Deportes

Equipo colombiano se enfrentará al FC Barcelona en prestigioso Torneo Juvenil en España

Entre el 29 y el 31 de agosto, el Internacional de Palmira representará a nuestro país en el Torneo Leyendas del Futuro Sub-16.

Inter de Palmira jugará con Barcelona.
Inter de Palmira jugará con Barcelona. / Novo Fútbol

Noticias RCN

agosto 28 de 2025
11:12 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El fútbol juvenil colombiano sigue conquistando escenarios internacionales. Entre el 29 y el 31 de agosto, el Internacional de Palmira representará a nuestro país en el Torneo Leyendas del Futuro Sub-16, a disputarse en Barcelona, España, donde tendrá un duelo histórico frente al FC Barcelona.

El cupo internacional se logró gracias a su consagración en el Torneo Esperanzas 2025, organizado por Novo Fútbol, la plataforma que impulsa el talento joven a través de experiencias deportivas de alto nivel. El campeonato se desarrolló este año en Bogotá, Cundinamarca y Valle del Cauca, y se consolidó como una de las vitrinas más importantes para las nuevas generaciones del fútbol colombiano.

RELACIONADO

“El viaje de Internacional de Palmira es la mejor muestra de que en Torneos Esperanzas los sueños realmente se cumplen. Desde Novo Fútbol trabajamos para que nuestros jugadores no solo compitan en el país, sino que tengan la oportunidad de mostrarse en escenarios internacionales”, afirmó la organización.

El reto en Barcelona

El torneo Leyendas del Futuro, que celebra su segunda edición, se jugará en el Campo Municipal de Fútbol Paco Navarro, en las instalaciones de la escuela de la AFA en Santa Perpetua, Barcelona. El Inter de Palmira integra el Grupo 1 junto a Barcelona (España), JFA Academy (Japón) y Djurgarden DTFF (Suecia).

Calendario del equipo colombiano

  • Primer partido: viernes 29 de agosto – 3:00 a.m. (hora Colombia) vs. Djurgarden DTFF.
  • Segundo partido: viernes 29 de agosto – 7:40 a.m. (hora Colombia) vs. FC Barcelona. Transmisión a través del canal de YouTube de Torneos Esperanzas.
  • Tercer partido: sábado 30 de agosto – 3:00 a.m. (hora Colombia) vs. JFA Academy.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

James Rodríguez

James Rodríguez cambiaría de club y se reencontraría con ídolo del Real Madrid

Vuelta a España

Clasificación general de la Vuelta a España: así quedaron Egan Bernal y Santiago Buitrago tras etapa 6

chris froome

Chris Froome sufrió gravísimo accidente en Francia: primer parte arroja múltiples fracturas

Otras Noticias

Estados Unidos

Sombríos hallazgos en el diario de la mujer transgénero que mató a dos niños en iglesia de EE. UU.

Las autoridades investigan el móvil del tiroteo que dejó dos niños muertos y 17 heridos en una iglesia de Minneapolis.

Miguel Uribe

¿Debería endurecerse la aplicación de la ley contra menores que cometen delitos en Colombia?

La discusión se centra en la suficiencia de las penas a menores por delitos graves y el papel del Estado en su resocialización.

Estéreo Picnic

El cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2026: conozca aquí los artistas y los precios

Dólar

Dólar en Colombia hoy 28 de agosto: así abrió la divisa y esta es la TRM

Enfermedades

Detectan el primer caso en humanos del gusano barrenador: ¿en dónde se encontró?