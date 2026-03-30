Millonarios se dejó puntos frente a Fortaleza en El Campín y apretó su clasificación

Millonarios dejó escapar una oportunidad de oro en la noche de este lunes 30 de marzo al empatar 2-2 frente a Fortaleza en El Campín, un resultado que complica seriamente sus aspiraciones de asegurar con tranquilidad un lugar entre los ocho mejores de la Liga BetPlay 2026-I. El equipo dirigido por Fabián Bustos no logró sostener la ventaja en casa y ahora deberá afrontar un cierre de fase regular con mucha más presión.

El conjunto albiazul volvió a mostrar momentos de buen fútbol, especialmente en ataque, donde encontró respuestas con Leonardo Castro y Sebastián Valencia, autores de los goles. Sin embargo, las desatenciones defensivas y la falta de contundencia para liquidar el compromiso terminaron pesando demasiado en un partido que parecía encaminado hacia una victoria clave.

Un empate que deja sabor a derrota en El Campín

Jugar ante su gente representaba una gran posibilidad para dar un paso firme rumbo a la clasificación, pero Millonarios no pudo traducir esa necesidad en tres puntos. Fortaleza supo competir, encontró espacios en momentos importantes y castigó los errores defensivos del local, llevándose un empate valioso de Bogotá.

La igualdad golpea especialmente por el contexto: el cuadro embajador venía con la obligación de aprovechar la localía en una fecha decisiva del campeonato. Aunque el equipo mostró rebeldía ofensiva, volvió a dejar dudas en la gestión de los partidos, un aspecto que puede ser determinante en la recta final.

La clasificación sigue en juego para el equipo de Bustos

Con este resultado, Millonarios se mantiene en la sexta posición con 21 puntos, una ubicación que todavía lo tiene dentro del grupo de clasificados, pero con varios rivales pisándole los talones y con poco margen de error en las jornadas restantes.

El empate obliga al cuadro capitalino a “remar” en sus últimos partidos si quiere asegurar su presencia en los cuadrangulares semifinales. Más allá de seguir en zona de clasificación, la sensación es que el equipo dejó pasar una ocasión ideal para acercarse al objetivo.

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Ahora, el reto para Bustos y sus dirigidos será recuperar solidez y volver a sumar de a tres en un momento donde cada punto vale oro. La pelea por los playoffs está más cerrada que nunca y Millonarios sabe que no puede permitirse más tropiezos si quiere llegar con vida a las finales del fútbol colombiano.