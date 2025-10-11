CANAL RCN
¿Lionel Messi regresa a Barcelona? Este es el mensaje y la foto que le está dando la vuelta al mundo entero

Lionel Messi estuvo en el estadio en el que hizo historia año tras año y volvió a ilusionar a todo Barcelona. Estos son los detalles.

noviembre 10 de 2025
11:05 a. m.
Lionel Messi, el astro argentino, causó revuelo en las redes sociales debido a que volvió a estar presente en el Camp Nou, el estadio en el que hizo historia año tras año, y dejó un llamativo mensaje.

El '10' no solo contempló el escenario deportivo desde afuera, sino que piso el césped y aseguró que sintió una emoción única por volver a tener esa posibilidad.

Además, habló de un anhelado regreso y de inmediato los hinchas 'blaugranas' reaccionaron y comenzaron a pronunciarse.

¿Cuál fue el mensaje exacto de Lionel Messi tras volver a estar en el Camp Nou, el estadio de Barcelona? ¿Podrá regresar como jugador? Entérese aquí en Noticias RCN de lo que dijo y le está dando la vuelta al mundo.

Este fue el mensaje con el que Lionel Messi sorprendió a todo Barcelona tras volver a estar en el Camp Nou

Lionel Messi, en su cuenta de Instagram, manifestó que tuvo la oportunidad de volver al Camp Nou en la noche del 9 de noviembre de 2025 y que revivió un sinfín de recuerdos.

"Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz y donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo", comenzó escribiendo Lionel Messi.

"Ojalá algún día pueda volver y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo", agregó.

Este fue el mensaje que Barcelona le dedicó a Lionel Messi tras su regreso al Camp Nou

Tras el emotivo mensaje de Lionel Messi en redes sociales, Barcelona también se pronunció y le hizo saber a la 'pulga' que siempre tendrá las puertas abiertas.

"Siempre serás bienvenido en tu casa, Leo", escribió el club 'blaugrana'.

Y, en medio de esa coyuntura, algunos comentarios de los hinchas del Barcelona fueron los siguientes:

"Feliz de ver a la cabra de vuelta en el Camp Nou", "te extrañamos, Leo", "quiero verte en casa pronto" y "regresa para más magia".

 

 

