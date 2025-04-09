¿Polémica? Dimayor definió los árbitros para la fecha de clásicos de la Liga BetPlay II-2025

Este fin de semana regresa la emoción de la Liga BetPlay II-2025 con la esperada fecha 10, conocida como la jornada de clásicos.

La Dimayor confirmó los árbitros y el equipo arbitral VAR que estará encargado de impartir justicia en los duelos que se disputarán entre el viernes 5 y el domingo 7 de septiembre.

La decisión no ha pasado desapercibida entre los aficionados, pues varios de los jueces designados han estado en el centro de polémicas recientes. Como suele suceder en este tipo de partidos, la expectativa no solo está en el rendimiento de los equipos, sino también en el papel de los árbitros, que podrían ser protagonistas en choques de alto voltaje.

Los árbitros para los clásicos más calientes

El clásico capitalino entre Millonarios e Independiente Santa Fe, que se jugará el sábado 6 de septiembre a las 8:30 p.m. en el estadio El Campín, tendrá como árbitro central a José Ortiz de Norte de Santander. Lo acompañarán Alexander Guzmán y John León como asistentes, con Mauricio Pérez en el VAR.

En Medellín, el duelo más esperado, Independiente Medellín vs. Atlético Nacional, será dirigido por Andrés Rojas de Bogotá. Junto a él estarán Roberto Padilla y Arbis Acosta en las bandas, mientras que Luis Trujillo será el encargado del VAR.

Por su parte, en el clásico vallecaucano entre América y Deportivo Cali, el designado fue Luis Matorel de Bolívar, acompañado por Sebastián Vela y Jhon Parra. El VAR estará en manos de Luis Picón, otro nombre que divide opiniones entre hinchas.

Árbitros para los otros clásicos

Además de los clásicos, partidos como Unión Magdalena vs. Junior (Carlos Betancur, central) y Once Caldas vs. Deportivo Pereira (Wilmar Roldán, central) también tendrán una lupa especial, pues son clásicos regionales que marcan mucha tendencia.

La jornada de clásicos no solo definirá el panorama deportivo de varios equipos, sino que también pondrá a prueba la credibilidad del arbitraje colombiano en un momento clave de la Liga. Con estadios llenos y millones de espectadores en televisión, cada decisión será examinada al detalle.

Programación oficial de la fecha 10 por Win Sports

Viernes 5 de septiembre

6:00 p.m. | Deportivo Pasto vs. Boyacá Chicó – Estadio Libertad

8:10 p.m. | Once Caldas vs. Deportivo Pereira – Estadio Palogrande.

Sábado 6 de septiembre

2:00 p.m. | Atlético Bucaramanga vs. Alianza FC – Estadio Alfonso López

4:10 p.m. | Llaneros vs. Deportes Tolima – Estadio Bello Horizonte, Rey Pelé

6:20 p.m. | Unión Magdalena vs. Junior – Estadio Sierra Nevada

8:30 p.m. | Millonarios vs. Independiente Santa Fe – Estadio El Campín.

Domingo 7 de septiembre