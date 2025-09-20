Fernando Batista rompe el silencio y reveló por qué Venezuela perdió ante Colombia

El fútbol sudamericano sigue dando de qué hablar después de la reciente eliminación de Venezuela en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Fernando ‘Bocha’ Batista, extécnico de la Vinotinto, rompió el silencio y se refirió a lo ocurrido en la derrota ante Colombia, un partido que definió el futuro de su proceso al frente de la selección.

El entrenador argentino, destituido tras no lograr el objetivo del repechaje, habló en D Sports y reveló detalles de lo que ocurrió dentro y fuera de la cancha en aquella noche decisiva. Sus palabras han generado debate entre aficionados y expertos por la manera en que analizó lo sucedido.

"Contra Colombia fue un partido raro"

Batista explicó que el equipo inició con confianza, pero se desmoronó con el pasar de los minutos. “Contra Colombia fue un partido raro, empezamos ganando y luego tenemos 20 minutos donde nos descontrolamos y contra esa clase de rivales lo pagas”, aseguró.

El extécnico confesó que el golpe más fuerte fue el tercer gol de la Tricolor, el cual cambió el rumbo del encuentro.

“Cuando llegamos al vestuario yo no quería que se enteraran del resultado de Bolivia vs. Brasil. Mi charla más que de táctica fue de tranquilidad para que no se desesperaran, todavía quedaban 50 minutos por delante. Cuando Colombia nos hace el 3-2 entramos en una locura y eso los tranquilizó a ellos, jugabas contra una Selección que adelante tenía 200 millones de euros”, puntualizó.

Futuro incierto de la Vinotinto

Batista también reconoció que su equipo careció de calma en los momentos clave: “No supimos tener tranquilidad y por eso perdimos la oportunidad de jugar el repechaje. En líneas generales hicimos una Eliminatoria buena, por eso llegamos con vida a la última fecha”.

Por ahora, la Federación Venezolana de Fútbol no ha confirmado quién tomará las riendas del combinado nacional.

Sin embargo, uno de los nombres que suena con fuerza es el de Rafael Dudamel, actual técnico del Deportivo Pereira, quien ya tuvo un paso previo por la Vinotinto y aparece como candidato principal.