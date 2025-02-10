CANAL RCN
Neyser Villarreal casi hace el golazo del Mundial Sub-20: así estrelló el balón en el palo

Neyser Villarreal estuvo a punto de marcar el golazo del Mundial Sub-20: su potente volea al minuto 55 se estrelló en el palo y levantó a la hinchada colombiana.

octubre 02 de 2025
04:26 p. m.
La Selección Colombia Sub-20 volvió a ser protagonista en el Mundial de la categoría este miércoles 2 de octubre, cuando enfrentó a Noruega en la fase de grupos. Tras su debut con victoria 1-0 sobre Arabia Saudita, el equipo nacional buscaba ratificar su buen arranque en el torneo.

El primer tiempo fue de mucha lucha en la mitad de la cancha. Colombia tuvo que trabajar fuerte en defensa, pero también generó acercamientos que ilusionaron a los hinchas.

Sin embargo, la jugada más clara llegaría en la segunda mitad, con el nombre de Neyser Villarreal como protagonista.

Villarreal y la opción más clara de Colombia

Al minuto 55’, Oscar Perea tomó el balón y con gran visión habilitó a Villarreal, quien no dudó en pegarle de primera intención.

El exjugador de Millonarios conectó una volea potente que dejó sin reacción al arquero noruego, pero para mala fortuna, el disparo se estrelló con violencia en el travesaño.

La acción levantó a la hinchada colombiana y motivó al equipo a seguir buscando el arco contrario. Neyser se llevó las manos a la cabeza a modo de decepción.

Un jugador en crecimiento con la camiseta de Colombia

Neyser Villarreal, de 19 años, sigue demostrando que tiene la capacidad de ser determinante en el ataque tricolor. Su potencia, pegada y presencia ofensiva lo convierten en una de las cartas más importantes del equipo dirigido por César Torres.

Aunque el gol no llegó, la jugada quedó como una de las más destacadas del compromiso y un reflejo del potencial colombiano en este Mundial Sub-20.

