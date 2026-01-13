Figura del fútbol colombiano con miras al retiro del fútbol: las lesiones no lo dejarían seguir

A través de un comunicado oficial, América de Cali informó que Éder Álvarez Balanta no seguirá ligado a la institución, luego de pasar varios meses sin disputar ningún partido a nivel oficial a causa de las reiteradas lesiones que presentó.

"Tras recibir el acompañamiento y respaldo de la institución durante todo su proceso de recuperación y luego de una evaluación conjunta entre el club y el jugador sobre su condición física, Éder Álvarez Balanta y América de Cali decidieron dar por finalizado su vínculo", informó el cuadro vallecaucano.

¿Qué pasará con Éder Álvarez Balanta?

Tras finalizar su vínculo con América de Cali, Álvarez Balanta mira sus opciones para el futuro y la carta que tiene en la mano corresponde a la del retiro como jugador profesional, una opción que ya había evaluado hace varios meses, según informó el técnico Jorge Da Silva.

El último partido que jugó el destacado volante bogotano de 32 años fue el pasado 31 de agosto, donde sumó 45 minutos ante Alianza FC, tras una prolongada lesión, pero volvió a resentirse. Antes de ese compromiso su última aparición fue el 1 de mayo de 2025.

¿Cuál es la lesión de Éder Alvarez Balanta?

La última molestia de Éder Álvarez Balanta corresponde a una lesión musculo-tendinosa a nivel de la cadera izquierda, lo cual lo llevó a ser atendido por especialistas ajenos al América, buscando regresar a la actividad.

Sin embargo, durante su paso por el cuadro 'escarlata' reportó diferentes tipos de lesiones musculares, perdiéndose varias convocatorias bajo diferentes cuerpos técnicos, lo que lleva a pensar alguna lesión crónica que no le permite tener actividad con normalidad.