Palmeiras vs. Flamengo, gran final de la Copa Libertadores: fecha, hora y dónde ver EN VIVO

¡Se define el nuevo campeón de la Copa Libertadores! Descubra en dónde y a partir de qué hora ver la gran final.

Foto: AFP.

noviembre 29 de 2025
12:42 p. m.
Este sábado 29 de noviembre de 2025, se disputará una nueva final en la Copa Libertadores, el torneo más prestigioso de Sudamérica.

Al igual que en la jornada anterior, en la que Botafogo le ganó la final a Atlético Mineiro, el título será disputado por dos equipos brasileños.

Palmeiras, que logró remontar un 0-3 en contra en la semifinal, se medirá ante Flamengo, que quiere celebrar la cuarta Copa Libertadores de su historia.

¿A qué hora comenzará a disputar el partido y en dónde se puede ver en vivo? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Hora, fecha y dónde ver la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras vs. Flamengo

La final de la Copa Libertadores iniciará a las 4:00 de la tarde de este sábado 29 de noviembre de 2025.

El partido se disputará en el estadio Monumental U, en Lima, Perú, que tiene una capacidad para un poco más de 80.000 espectadores y será copado por ambas hinchadas.

Además, podrá verse en vivo a través de la pantalla principal de ESPN y de la plataforma digital de Disney+.

Palmeiras ha sido campeón de la Copa Libertadores en el 1999, el 2000 y el 2021, mientras que Flamengo en el 1981, el 2019 y el 2022.

Así ha sido el camino de Palmeiras y Flamengo en la Copa Libertadores 2025

Palmeiras integró el grupo G de la Copa Libertadores junto a Cerro Porteño, Bolívar y Sporting Cristal y terminó primero con 18 puntos.

Además, posteriormente, venció 4-0 a Universitario en los octavos de final, 5-2 a River Plate en los cuartos de final y 4-3 a Liga Universitaria de Quito.

Por su parte, Flamengo estuvo en el grupo C de la Copa Libertadores con Liga Universitaria de Quito, Central Córdoba y Deportivo Táchira y quedó segundo con 11 puntos.

Después, venció 5-1 a Internacional de Porto Alegre en octavos de final, se impuso por penales vs. Estudiantes (4-2) y le ganó 1-0 a Racing en semifinales.

 

