¡Sorpresa! Dayro Moreno ya tiene equipo en Colombia para la próxima temporada

Luego de su salida del Atlético Bucaramanga, Dayro Moreno ha sido uno de los jugadores más apetecidos por los equipos del fútbol colombiano, pues para nadie es un secreto que el delantero tolimense sería un gran refuerzo para cualquier equipo del balompié nacional, razón por la cual su nombre se relaciona con varios clubes en Colombia.

A pesar de ser sondeados por varios equipos ‘grandes’ en Colombia, Dayro Moreno ya eligió su futuro y ya tiene equipo para jugar el 2023, aclarando todos los rumores que lo acercaban a equipo como América de Cali, Junior de Barranquilla e incluso Millonarios, que vieron como el corazón del delantero ganó y eligió el equipo de sus amores.

Por medio de un tweed con la voz del Dayro Moreno, Once Calda confirmó la contratación del delantero tolimense para la próxima temporada, convirtiéndose en el reemplazo de Ayron del Valle y en la primera contratación del ‘blanco blanco’ para el 2033, el cual espera tener una nómina competitiva para el próximo año.

“La verdad muy contenta estar de nuevo en Manizales, en la ciudad, en el equipo que me dio todo y el cual soy hincha… El equipo que he querido y que he amado es el Once Caldas, para nadie es un secreto, acá yo surgí y le debo mucho a este equipo”, dice la publicación del equipo de Manizales con la voz de Dayro Moreno.

¡Palabras del corazón!🤍 👉🏻 Activa el audio 🔊 pic.twitter.com/W4UmA77vhk — 🏆 Once Caldas DAF ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) December 2, 2022

Aunque no aparece la fotografía del goleador colombiano, todos los hinchas de Manizales ya comenzaron a estallar las redes sociales con la contratación de uno de los ídolos del ‘blanco blanco’ para la próxima temporada. Vale recordar que además de Dayro Moreno, el nombre Sherman Cárdenas también suena muy fuerte para llegar al equipo campeón de América.

Once Caldas y Dayro Moreno, un amor para toda la vida

Esta será la quinta oportunidad que Dayro Mauricio Moreno Galindo vista la camiseta del Once Caldas de Manizales durante su trayectoria deportiva, convirtiéndose en uno de los jugadores que más veces ha estado en el equipo de Manizales durante toda su historia.

En su trayectoria deportiva, Dayro Moreno ha disputado 162 partidos con el Once Caldas en la liga colombiana y ha logrado anotar 83 goles en el equipo de Manizales. Su último paso en el ‘blanco blanco’ fue en 2020-2021, dejando como saldo 14 partidos disputados y tan solo cinco goles marcados, después de allí rumbo a Bolivia al Oriente Petrolero.