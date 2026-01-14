Fredy Guarín relató y mostró cómo un grupo de ladrones ingresaron a su finca

Fredy Guarín, exfutbolista profesional y referente del fútbol colombiano en el exterior, compartió en las últimas horas un testimonio cargado de dolor, impotencia y frustración tras haber sido víctima de un violento robo en una de sus fincas. El hecho ocurrió mientras el boyacense se encontraba disfrutando de unos días de vacaciones junto a sus hijos en la ciudad de Cartagena, sin imaginar que, a cientos de kilómetros, su tranquilidad sería interrumpida por una llamada alarmante.

Según relató el propio Guarín a través de sus redes sociales, fueron sus empleados quienes lo contactaron para informarle que un grupo de delincuentes había ingresado a la propiedad de manera violenta. La noticia lo tomó por sorpresa y lo obligó a regresar de inmediato para conocer de primera mano la magnitud de lo ocurrido.

El violento asalto que sacudió a la familia Guarín

De acuerdo con el testimonio del exjugador de clubes como Inter de Milán y Porto, seis hombres armados irrumpieron en la finca durante la noche, causando destrozos y llevándose varios objetos de valor. Para lograr su cometido, los delincuentes atacaron brutalmente a uno de los mayordomos, quien fue golpeado de forma severa, generando aún más indignación y preocupación.

Guarín explicó que, aunque él y su familia no se encontraban en la propiedad al momento del asalto, el impacto emocional fue profundo. Al recibir la llamada de sus trabajadores, decidió tomar un vuelo de inmediato para trasladarse a la finca y verificar el estado de la vivienda y de las personas que allí laboran. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, que posteriormente compartió, evidencian la violencia con la que actuaron los ladrones y la sensación de vulnerabilidad que dejó el ataque.

Investigación en curso y un llamado desde la frustración

A pesar de la gravedad de los hechos, Guarín destacó que, gracias a la rápida atención médica, los empleados se encuentran fuera de peligro. No obstante, uno de ellos permanece hospitalizado debido a la intensidad de los golpes recibidos, aunque su estado es estable. Este punto fue uno de los que más conmovió al exfutbolista, quien expresó su alivio por la vida de sus trabajadores, pero también su tristeza por lo sucedido.

El exmediocampista confirmó que la Sijín y la Policía ya están al tanto del caso y que se adelantan las investigaciones correspondientes para dar con los responsables. Asimismo, manifestó su intención de colaborar con las autoridades, aportando videos e imágenes que podrían ayudar a identificar a los delincuentes.

Más allá de las pérdidas materiales, Guarín fue enfático en señalar que lo ocurrido representa un golpe emocional fuerte. Aseguró que los objetos robados son fruto de años de trabajo y sacrificio, y que situaciones como esta dejan una sensación amarga difícil de asimilar. Su mensaje final, aunque marcado por la frustración, también refleja la esperanza de que se haga justicia y de que hechos como estos no se repitan.