Giro de Rigo 2025: fecha, lugar y figuras invitadas

El ciclismo recreativo vivirá una auténtica fiesta entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre de 2025, cuando el departamento del Atlántico reciba la nueva edición del Giro de Rigo, denominado este año “El Carnaval”. Este evento, ideado por el reconocido ciclista Rigoberto Urán, se ha consolidado como una de las experiencias más importantes del país para los amantes del ciclismo aficionado, combinando deporte, turismo, cultura y sostenibilidad en una misma ruta.

Más de 8.000 pedalistas de 28 países llegarán a tierras barranquilleras para participar en una competencia que, más allá de los cronómetros, celebra la pasión por el ciclismo y el espíritu de comunidad.

Deportistas aficionados provenientes de naciones como Panamá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Argentina, Chile, Brasil, Canadá, España, Italia y Australia ya confirmaron su presencia, demostrando el alcance internacional que ha adquirido el evento.

Estrellas del ciclismo mundial rodarán por el Atlántico

El cartel de figuras para esta edición del Giro de Rigo será de lujo. Entre los invitados internacionales destacan los italianos Vincenzo Nibali y Fabio Aru, ambos campeones de grandes vueltas en Europa. Por Colombia estarán los referentes Egan Bernal, Nairo Quintana y Sergio Luis Henao, además del hispano-colombiano Óscar Sevilla, quien también confirmó su participación. Sin duda, será una oportunidad única para los aficionados de compartir pedalazos con ídolos del ciclismo mundial.

El recorrido oficial abarcará municipios emblemáticos del Atlántico como Barranquilla, Puerto Colombia, Piojó, Usiacurí, Baranoa, Juan de Acosta y Tubará, mostrando la riqueza natural y cultural de la región. Tanto el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, como el propio Rigoberto Urán, destacaron que el evento será una vitrina para mostrar al mundo la hospitalidad costeña y la capacidad logística del departamento.

Una experiencia deportiva, turística y cultural

Tras pasar por escenarios como Medellín, Cundinamarca, los Llanos Orientales y otros territorios de Colombia, además de ediciones internacionales en Costa Rica y Ecuador, el Giro de Rigo llega por primera vez al Caribe colombiano. Con ello, el evento promete ser una mezcla perfecta de deporte y folclor, donde el ritmo del pedal se unirá al sabor del carnaval.

El objetivo, según Urán, es promover el turismo deportivo y seguir fortaleciendo la cultura del ciclismo en el país. Barranquilla se prepara así para recibir a miles de visitantes en un fin de semana que promete emoción, música, deporte y convivencia, reafirmando que el Giro de Rigo ya no es solo una carrera, sino una auténtica celebración de la vida sobre dos ruedas.