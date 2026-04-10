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¡Gol de Colombia! Robledo pone el 2-1 en la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina

Colombia toma ventaja con gol de Robledo en la Liga de Naciones Femenina

Noticias RCN

abril 10 de 2026
09:57 p. m.
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La Selección Colombia Femenina se pone arriba en el marcador con un 2-1 frente a Venezuela, en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Liga de Naciones de la Conmebol, que ha tenido momentos de equilibrio durante su desarrollo.

Colombia venció 2-1 a Venezuela por la Liga de Naciones de la Conmebol

El encuentro se juega en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, un escenario que vuelve a ser protagonista al recibir al equipo nacional en un compromiso clave del torneo.

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Gol de Gisela Robledo para poner a ganar a Colombia

El gol que marcó la diferencia llegó en la recta final del partido. Al minuto 80, Gisela Robledo aprovechó una desatención en la defensa rival, controló el balón dentro del área y definió con precisión ante la arquera venezolana para poner en ventaja a Colombia.

El compromiso corresponde a la quinta jornada de un torneo que entrega cupos al Mundial de 2027 en Brasil, lo que eleva la exigencia para ambos equipos. Colombia llegó a este partido con la necesidad de sumar de a tres, tras el empate frente a Bolivia que la dejó, de manera momentánea, fuera de los puestos de clasificación directa.

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El equipo nacional, bajo la dirección de Ángelo Marsiglia, afronta este duelo con la presión de hacerse fuerte en casa y escalar en la tabla de posiciones.

Este triunfo para la Tricolor no solo le permite recuperar terreno en la competencia, sino también acercarse a uno de los cupos directos rumbo a la cita mundialista.

Con este marcado, Colombia alcanza las 10 unidades en la tabla, un registro que le permite mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación.

La Tricolor toma impulso en el torneo y se acerca al objetivo de asegurar un cupo directo al Mundial de 2027, en una competencia que cada vez se vuelve más exigente.

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El encuentro está cargado de emociones y lo puede seguir en vivo a través de la pantalla de Canal RCN, que lleva cada detalle del partido a los hogares del país.

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