El fútbol español se rinde ante el excepcional momento de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, quien hoy demostró ser la pieza más determinante en el ataque del Real Betis.

El delantero colombiano tuvo una jornada brillante al anotar y asistir en la victoria 2-0 que los verdiblancos consiguieron frente al Osasuna, un resultado crucial en LaLiga.

El 'Cucho' Hernández anotó con Real Betis vs.Osasuna

La influencia de Hernández comenzó a sentirse apenas a los 18 minutos de juego. En una muestra de su visión y calidad técnica, el atacante de 26 años rompió el arco.

En esta acción, se acomodó el colombiano y rompió la defensa rival, demostró su rol de generador de juego.

Juan Camilo Hernández con la mirada puesta en la Selección Colombia

La consagración de su excelente partido llegó en la segunda mitad. Tras recibir el balón cerca del borde del área grande, Cucho Hernández anotó y asistió al soltar un potente derechazo raso.

El remate, ejecutado con precisión, se coló pegado al palo más lejano del arquero sellando el 2-0 definitivo. Este tanto marca su tercer partido consecutivo inflando la red en el campeonato, una racha que lo consolida como uno de los atacantes más en forma del fútbol español.

Gracias a la contundencia de jugadores como el 'Cucho', el Betis asciende a la sexta posición de la clasificación con 12 puntos, en plena disputa por los puestos europeos.

Este momento cumbre no pasa inadvertido en Colombia. Con un rendimiento sostenido, el 'Cucho' Hernández aumenta significativamente sus posibilidades de ser incluido por Néstor Lorenzo en la próxima convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos que se disputarán en octubre contra México y Canadá.

El próximo desafío del Betis será contra el Espanyol, donde el colombiano buscará extender su racha goleadora para ganarse también un cupo en el Mundial 2026.