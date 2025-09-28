CANAL RCN
Deportes

Gol del 'Cucho' Hernández con Betis: ¿Lo llamará Lorenzo?

¿Lo llamará Lorenzo? 'Cucho' Hernández anotó gol y puso asistencia en el partido entre Betis vs. Osasuna.

Gol 'Cucho' Hernández Betis vs. Osasuna
Foto: captura de pantalla.

Noticias RCN

septiembre 28 de 2025
08:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El fútbol español se rinde ante el excepcional momento de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, quien hoy demostró ser la pieza más determinante en el ataque del Real Betis.

Colombia sub-20 vs. Arabia Saudita: la IA predijo cómo le irá a la Tricolor en el debut del Mundial
RELACIONADO

Colombia sub-20 vs. Arabia Saudita: la IA predijo cómo le irá a la Tricolor en el debut del Mundial

El delantero colombiano tuvo una jornada brillante al anotar y asistir en la victoria 2-0 que los verdiblancos consiguieron frente al Osasuna, un resultado crucial en LaLiga.

El 'Cucho' Hernández anotó con Real Betis vs.Osasuna

La influencia de Hernández comenzó a sentirse apenas a los 18 minutos de juego. En una muestra de su visión y calidad técnica, el atacante de 26 años rompió el arco.

En esta acción, se acomodó el colombiano y rompió la defensa rival, demostró su rol de generador de juego.

Juan Camilo Hernández con la mirada puesta en la Selección Colombia

La consagración de su excelente partido llegó en la segunda mitad. Tras recibir el balón cerca del borde del área grande, Cucho Hernández anotó y asistió al soltar un potente derechazo raso.

Millonarios se aleja: así quedó la tabla de posiciones de la Liga tras triunfo de Nacional
RELACIONADO

Millonarios se aleja: así quedó la tabla de posiciones de la Liga tras triunfo de Nacional

El remate, ejecutado con precisión, se coló pegado al palo más lejano del arquero sellando el 2-0 definitivo. Este tanto marca su tercer partido consecutivo inflando la red en el campeonato, una racha que lo consolida como uno de los atacantes más en forma del fútbol español.

Gracias a la contundencia de jugadores como el 'Cucho', el Betis asciende a la sexta posición de la clasificación con 12 puntos, en plena disputa por los puestos europeos.

Este momento cumbre no pasa inadvertido en Colombia. Con un rendimiento sostenido, el 'Cucho' Hernández aumenta significativamente sus posibilidades de ser incluido por Néstor Lorenzo en la próxima convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos que se disputarán en octubre contra México y Canadá.

Luis Díaz quiso terminar la polémica y se pronunció sobre si Bundesliga le quitó el gol o no
RELACIONADO

Luis Díaz quiso terminar la polémica y se pronunció sobre si Bundesliga le quitó el gol o no

El próximo desafío del Betis será contra el Espanyol, donde el colombiano buscará extender su racha goleadora para ganarse también un cupo en el Mundial 2026.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Egan Bernal

La milagrosa recuperación de Egan Bernal: “La magnitud de la gravedad era primero si iba a vivir”

Liga BetPlay

América de Cali no levanta cabeza: en el minuto 87 le empató Envigado

Selección Colombia

Colombia sub-20 vs. Arabia Saudita: la IA predijo cómo le irá a la Tricolor en el debut del Mundial

Otras Noticias

China

Por intentar tomarse una selfie, un alpinista murió en el monte Nama: trágico video

Trágico video de alpinista que murió por intentar tomarse una selfie en el monte Nama.

Disidencias de las Farc

Aumentó la presencia de grupos armados en el país: estas son las zonas más afectadas

Cifras de la Defensoría del Pueblo y las Fuerzas Militares revelan una expansión significativa de grupos como las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y el ELN.

Resultados lotería

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 28 de septiembre de 2025

Miss Universe Colombia

Miss Universe Colombia 2025: artistas, hora y dónde verlo en vivo

Cuidado personal

Así ayuda la musicoterapia a reducir el estrés y la ansiedad, según expertos