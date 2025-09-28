CANAL RCN
Deportes

Millonarios se aleja: así quedó la tabla de posiciones de la Liga tras triunfo de Nacional

Nacional derrotó a Millonarios en el superclásico y así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-II.

Nacional
Foto: @nacionaloficial

Noticias RCN

septiembre 28 de 2025
08:14 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El cierre de la jornada sabatina dejó un sabor amargo para Millonarios, que cayó 2-0 frente a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot y sigue cediendo terreno en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay. El conjunto capitalino acumuló una nueva derrota que lo aleja de los ocho primeros, poniendo en riesgo sus opciones de disputar los cuadrangulares finales del semestre.

La falta de efectividad en el último tercio de la cancha volvió a pasarle factura al equipo dirigido por Hernán Torres, que no pudo aprovechar las pocas oportunidades que generó y sufrió en defensa frente a un Nacional que se mostró más sólido y efectivo. La presión por conseguir puntos empieza a crecer en el entorno embajador, ya que el margen de error se acorta cuando restan pocas fechas para el cierre de la fase regular.

¿Debió ser expulsado? Marino Hinestroza tocó partes íntimas de jugador de Millonarios
RELACIONADO

¿Debió ser expulsado? Marino Hinestroza tocó partes íntimas de jugador de Millonarios

Medellín ganó y es colíder del torneo

Antes del superclásico, el Deportivo Independiente Medellín había hecho la tarea y se llevó tres puntos valiosos de Ibagué al vencer 2-3 al Deportes Tolima. Con este triunfo, el ‘Poderoso’ llegó a 24 unidades y comparte el liderato del campeonato, lo que lo convierte en uno de los equipos más regulares de la temporada.

La tabla se aprieta en la recta final

Con 13 jornadas ya disputadas, la tabla de posiciones está más cerrada que nunca y cada punto puede marcar la diferencia entre clasificar o quedarse por fuera. Millonarios necesita reaccionar de inmediato y sumar victorias en sus próximos compromisos si quiere evitar un cierre de semestre angustiante. La lucha por los ocho será intensa y los equipos en la parte media deberán aprovechar al máximo su localía para no perder terreno en las fechas restantes.

Tabla de posiciones Liga BetPlay fecha 13

Nacional respiró y volvió a ganarle un superclásico a Millonarios después de ocho años
RELACIONADO

Nacional respiró y volvió a ganarle un superclásico a Millonarios después de ocho años

  1. Atlético Bucaramanga – 24 puntos
  2. Independiente Medellín – 24 puntos
  3. Fortaleza – 24 puntos
  4. Atlético Nacional – 23 puntos
  5. Junior – 22 puntos
  6. Deportes Tolima – 20 puntos
  7. Alianza FC – 19 puntos
  8. Llaneros – 18 puntos
  9. Deportivo Cali – 17 puntos
  10. Santa Fe – 17 puntos
  11. Once Caldas – 16 puntos
  12. Deportivo Pereira – 15 puntos
  13. Millonarios – 14 puntos
  14. América de Cali – 13 puntos
  15. Envigado – 12 puntos
  16. Unión Magdalena – 12 puntos
  17. Águilas Doradas – 11 puntos
  18. La Equidad – 11 puntos
  19. Boyacá Chicó – 11 puntos
  20. Deportivo Pasto – 10 puntos
Medellín le remontó a Tolima en Ibagué y es líder del fútbol colombiano
RELACIONADO

Medellín le remontó a Tolima en Ibagué y es líder del fútbol colombiano

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlético Nacional

¿Debió ser expulsado? Marino Hinestroza tocó partes íntimas de jugador de Millonarios

Atlético Nacional

Nacional respiró y volvió a ganarle un superclásico a Millonarios después de ocho años

Independiente Medellín

Medellín le remontó a Tolima en Ibagué y es líder del fútbol colombiano

Otras Noticias

Irán

Tras colapso de negociaciones nucleares, reaparecen las sanciones de la ONU contra Irán

Potencias de occidente advierten que Irán no cumplió con tres condiciones fundamentales para minimizar los riesgos de una guerra nuclear.

Secretaria de Movilidad

Por carrera Global Energy, cierres viales afectarán la movilidad en Bogotá este domingo

La Alcaldía recomendó a los asistentes planificar sus viajes y llegar al evento en transporte público, bicicleta o a pie.

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 27 de septiembre: premio mayor

Conciertos

Concierto de Kendrick Lamar en Bogotá fue cancelado: estas son las razones

Enfermedades

Síntomas silenciosos sobre el colesterol alto que aparecen en climas fríos