Millonarios se aleja: así quedó la tabla de posiciones de la Liga tras triunfo de Nacional

El cierre de la jornada sabatina dejó un sabor amargo para Millonarios, que cayó 2-0 frente a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot y sigue cediendo terreno en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay. El conjunto capitalino acumuló una nueva derrota que lo aleja de los ocho primeros, poniendo en riesgo sus opciones de disputar los cuadrangulares finales del semestre.

La falta de efectividad en el último tercio de la cancha volvió a pasarle factura al equipo dirigido por Hernán Torres, que no pudo aprovechar las pocas oportunidades que generó y sufrió en defensa frente a un Nacional que se mostró más sólido y efectivo. La presión por conseguir puntos empieza a crecer en el entorno embajador, ya que el margen de error se acorta cuando restan pocas fechas para el cierre de la fase regular.

Medellín ganó y es colíder del torneo

Antes del superclásico, el Deportivo Independiente Medellín había hecho la tarea y se llevó tres puntos valiosos de Ibagué al vencer 2-3 al Deportes Tolima. Con este triunfo, el ‘Poderoso’ llegó a 24 unidades y comparte el liderato del campeonato, lo que lo convierte en uno de los equipos más regulares de la temporada.

La tabla se aprieta en la recta final

Con 13 jornadas ya disputadas, la tabla de posiciones está más cerrada que nunca y cada punto puede marcar la diferencia entre clasificar o quedarse por fuera. Millonarios necesita reaccionar de inmediato y sumar victorias en sus próximos compromisos si quiere evitar un cierre de semestre angustiante. La lucha por los ocho será intensa y los equipos en la parte media deberán aprovechar al máximo su localía para no perder terreno en las fechas restantes.

Tabla de posiciones Liga BetPlay fecha 13

Atlético Bucaramanga – 24 puntos Independiente Medellín – 24 puntos Fortaleza – 24 puntos Atlético Nacional – 23 puntos Junior – 22 puntos Deportes Tolima – 20 puntos Alianza FC – 19 puntos Llaneros – 18 puntos Deportivo Cali – 17 puntos Santa Fe – 17 puntos Once Caldas – 16 puntos Deportivo Pereira – 15 puntos Millonarios – 14 puntos América de Cali – 13 puntos Envigado – 12 puntos Unión Magdalena – 12 puntos Águilas Doradas – 11 puntos La Equidad – 11 puntos Boyacá Chicó – 11 puntos Deportivo Pasto – 10 puntos