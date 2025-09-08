Gol del 'Cucho' Hernández con el Real Betis en la caída ante el Málaga: vea la anotación

El Real Betis cerró uno de sus partidos de pretemporada con una derrota 3-1 ante el Málaga en La Rosaleda.

A pesar del resultado adverso, la noticia positiva para el conjunto de Manuel Pellegrini fue el desempeño del atacante colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández, quien se reportó con un gol.

El gol del ‘Cucho’ Hernández con el Real Betis se produjo en el minuto 80, cuando el equipo ya iba perdiendo.

Si bien su anotación no fue suficiente para cambiar el resultado, sí le permitió al atacante colombiano dejar una buena impresión en el último partido antes del inicio de LaLiga.

Gol del 'Cucho' Hernández en el minuto 80 ante Málaga

Con la mira puesta en ganarse un puesto en la titular, 'el Cucho' Hernández aprovechó un centro desde la banda derecha para conectar un cabezazo que se coló en el arco rival.

La anotación, además de ser un respiro para los béticos, es una señal prometedora para el jugador, quien busca consolidarse en el equipo y entrar en el radar de la selección colombiana de cara al Mundial de 2026.

A pesar de que el gol del ‘Cucho’ Hernández con el Real Betis solo sirvió para el descuento, su actuación en los minutos que jugó demuestra que está listo para competir en la temporada que se avecina.

Cierre de pretemporada agridulce para el Real Betis del 'Cucho' Hernández

La derrota del Real Betis ante el Málaga dejó un sabor agridulce en la afición. Si bien el equipo de Pellegrini no logró un buen resultado, la presencia de jóvenes talentos y la aparición goleadora de 'el Cucho' Hernández son un motivo de esperanza. Los goles del Málaga fueron obra de David Larrubia, quien anotó un doblete, y de Chupe.

El equipo se prepara ahora para iniciar una nueva temporada en LaLiga, donde buscará cumplir sus objetivos.

Para el 'Cucho', el gol del ‘Cucho’ Hernández con el Real Betis es un primer paso para ganarse un lugar en el once inicial y demostrar que tiene la capacidad para brillar en el fútbol español.