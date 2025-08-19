CANAL RCN
Deportes

Más de 3.500 hinchas de Atlético Nacional en el Morumbí: vea la caravana que llegó a Sao Paulo

¡Una marea verde en Brasil! Más de 3.500 hinchas de Nacional llegaron a Sao Paulo para el partido de la Libertadores.

Hinchas de Atlético Nacional en el Morumbi para juego Sao Paulo
Foto: Twitter Atlético Nacional

Noticias RCN

agosto 19 de 2025
04:44 p. m.
El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores entre Atlético Nacional y Sao Paulo en el estadio Morumbí no será solo un desafío deportivo, sino también una prueba de la pasión y fidelidad de una hinchada que no tiene fronteras.

Se espera una impresionante asistencia que tendrá Atlético Nacional en Brasil, con cerca de 3.500 seguidores del equipo antioqueño que han realizado un verdadero peregrinaje para acompañar a su equipo en la búsqueda de la clasificación a cuartos de final.

Lo que parecía un reto titánico para los dirigidos por Javier Gandolfi, ahora cuenta con un apoyo masivo que demuestra la lealtad incondicional de los hinchas.

Hinchas de Atlético Nacional se tomaron Brasil para el juego ante Sao Paulo

A través de las redes sociales, se han viralizado fotografías y videos que muestran cientos de buses llegando a Sao Paulo, cargados de aficionados vestidos con la camiseta 'verdolaga'.

Este despliegue logístico y humano es una de las muestras más grandes de apoyo en la historia del fútbol colombiano en el exterior, y ha generado una gran admiración por la manera en que los seguidores se han organizado para hacer sentir a su equipo como si estuvieran en casa.

La hazaña que quiere hacer Atlético Nacional en el Morumbí con el apoyo de su hinchada

El encuentro, que se disputará en el estadio Morumbí, promete un ambiente intenso y hostil para el equipo colombiano.

Sin embargo, la presencia masiva de los hinchas de Nacional podría equilibrar la balanza y servir como un impulso anímico para los jugadores.

En un partido que definirá el futuro del equipo en la Copa Libertadores, la energía de los 3.500 aficionados será un factor clave para que los jugadores salgan a buscar la victoria desde el primer minuto.

El partido contra Sao Paulo es una oportunidad para el equipo de demostrar su valía y de retribuir el esfuerzo de sus seguidores.

