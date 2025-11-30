Medellín y América, obligados a ganar en el Atanasio: así quedó el Grupo A

El Grupo A de los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano tendrá este lunes 1 de diciembre un partido de alto voltaje entre Independiente Medellín y América de Cali, dos equipos que llegan con la obligación absoluta de ganar si quieren mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la gran final del torneo. El duelo, que se disputará en el estadio Atanasio Girardot, llega marcado por la urgencia y la presión en ambos lados, después de los resultados que dejó la cuarta fecha.

El DIM es actualmente último del grupo con solo un punto tras tres fechas disputadas, una campaña que lo obliga a obtener los tres puntos en casa para aferrarse a una remota posibilidad de clasificación. Aunque su margen de error es prácticamente nulo, el apoyo de su hinchada y la necesidad de reconstruir la confianza jugarán un papel clave en un partido que puede definir su futuro inmediato.

América tampoco tiene margen: necesita ganar para seguir soñando

Al frente estará América de Cali, tercero del grupo con cuatro unidades, que también está obligado a sumar de a tres si quiere continuar en la pelea. Una derrota en Medellín lo dejaría al borde de la eliminación, especialmente teniendo en cuenta la victoria de Junior sobre Nacional, resultado que desacomodó por completo la tabla y elevó la exigencia para los dos equipos rojos.

América, dirigido por David González, llega con la presión de mejorar su rendimiento fuera de casa y corregir los errores defensivos que le han costado puntos clave en las primeras jornadas. El reto será imponente, pero también es la oportunidad perfecta para demostrar jerarquía y mantener vivo su objetivo de llegar a la final.

La victoria de Junior condiciona el panorama y eleva la urgencia

El triunfo de Junior 2-1 sobre Nacional este domingo reconfiguró totalmente el panorama del Grupo A. El equipo barranquillero llegó a 8 puntos y se consolidó como líder, mientras que Nacional se quedó en 5 unidades. Con esa diferencia, tanto Medellín como América quedaron obligados a ganar este lunes para no perderle el paso a los dos rivales que hoy dominan la zona.

El escenario está servido para un partido cargado de tensión, emociones y riesgos. Medellín buscará aferrarse a un milagro y recuperar la confianza perdida, mientras que América intentará dar un golpe de autoridad como visitante. Solo uno saldrá con vida en la lucha por la final, y ambos lo saben: este duelo es de ganar o quedar prácticamente eliminados.