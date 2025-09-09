CANAL RCN
Deportes Video

¡Golazo de Colombia y se empata todo en Maturín! Así fue como Luis Suárez anotó el 2-2

Luis Suárez quedó mano a mano en el área y volvió a poner el partido en 'tablas'.

Noticias RCN

septiembre 09 de 2025
07:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Banner fecha 18

La Selección Colombia inició perdiendo dos veces en el estadio Monumental de Maturín, vs. Venezuela, pero no se desesperó, sino que siguió juntándose y acumulando volumen ofensivo.

Por lo tanto, en la primera oportunidad empató por intermedio de Yerry Mina y, posteriormente, al minuto 42, Luis Suárez decretó el 2-2 parcial.

Yerry Mina vuelve a decir presente con la Selección Colombia: golazo de cabeza ante Venezuela
RELACIONADO

Yerry Mina vuelve a decir presente con la Selección Colombia: golazo de cabeza ante Venezuela

Es así como, por ahora, la Selección Colombia está llegando a 26 puntos y se está acomodando en el quinto lugar de las Eliminatorias Sudamericanas.

Mientras tanto, Venezuela está quedando eliminada debido a que, en el cierre del primer tiempo, Bolivia abrió el marcador en El Alto vs. Brasil.

Así fue el golazo de Luis Suárez para la Selección Colombia vs. Venezuela

Cuando transcurrió el minuto 41, hubo un cambio de frente para que Daniel Muñoz llegara a la línea de fondo sobre la banda derecha y le entregara el balón atrás a Richard Ríos.

En consecuencia, el volante del Benfica lanzó un centre de primera, Luis Díaz ganó en el cabezazo y el balón le quedó a Luis Suárez para que mano a mano con Rafael Romo le definiera suave hacia el palo de su mano izquierda y celebrara el 2-2.

¿Cómo está quedando la tabla de posiciones de la Eliminatoria Sudamericana?

Con los resultados parciales en cada una de las canchas en las que se está disputando la fecha 18 de la Eliminatoria Sudamericana, la tabla de posiciones está así:

  1. Argentina: 38 puntos.
  2. Ecuador: 29 puntos.
  3. Uruguay: 28 puntos.
  4. Brasil: 28 puntos.
  5. Colombia: 26 puntos.
  6. Paraguay: 26 puntos.
  7. Bolivia: 20 puntos.
  8. Venezuela: 18 puntos (parcialmente eliminada).
  9. Perú: 13 puntos (eliminada)
  10. Chile: 11 puntos (eliminada).

Recuerde que usted puede seguir el partido de la Selección Colombia vs. Venezuela en la señal principal del Canal RCN, en la App y en el relacionado que está enlazado a continuación.

🔴EN VIVO🔴 Venezuela 2 vs. Selección Colombia 2: ¡Termina el primer tiempo en Maturín!
RELACIONADO

🔴EN VIVO🔴 Venezuela 2 vs. Selección Colombia 2: ¡Termina el primer tiempo en Maturín!

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección de Ecuador

Ecuador también pierde una pieza clave para el debut en el Mundial de 2026: ¿falló Wílmar Roldán?

Selección Colombia

🔴EN VIVO🔴 Venezuela 2 vs. Selección Colombia 2: ¡Termina el primer tiempo en Maturín!

Eliminatorias sudamericanas

Bolivia sueña con el Mundial de 2026 y se va arriba con gol ante Brasil: video

Otras Noticias

Vía al Llano

Campesinos abandonaron sus hogares en medio del llanto por derrumbe en la vía al Llano

Las familias afectadas se desplazaron junto a sus animales, dejando atrás sus cultivos.

Estados Unidos

¿Esperanza o amenaza? Subsecretario de Estado de los EE. UU. publica enigmático mensaje sobre Venezuela

Desde que Estados Unidos ordenó un despliegue militar en el mar caribe, los mensajes de Washington han sido confusos y, en algunos casos, crípticos.

Bancolombia

Bancolombia alerta a millones de clientes con peligrosa estafa que roba sus datos y dinero de las cuentas

Apple

¡Se lanzaron los nuevos iPhone 17! Estos son todos los colores que estarán disponibles

Alimentos

El ranking de los 5 quesos más saludables para las dietas