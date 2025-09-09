¡Golazo de Colombia y se empata todo en Maturín! Así fue como Luis Suárez anotó el 2-2

La Selección Colombia inició perdiendo dos veces en el estadio Monumental de Maturín, vs. Venezuela, pero no se desesperó, sino que siguió juntándose y acumulando volumen ofensivo.

Por lo tanto, en la primera oportunidad empató por intermedio de Yerry Mina y, posteriormente, al minuto 42, Luis Suárez decretó el 2-2 parcial.

Es así como, por ahora, la Selección Colombia está llegando a 26 puntos y se está acomodando en el quinto lugar de las Eliminatorias Sudamericanas.

Mientras tanto, Venezuela está quedando eliminada debido a que, en el cierre del primer tiempo, Bolivia abrió el marcador en El Alto vs. Brasil.

Así fue el golazo de Luis Suárez para la Selección Colombia vs. Venezuela

Cuando transcurrió el minuto 41, hubo un cambio de frente para que Daniel Muñoz llegara a la línea de fondo sobre la banda derecha y le entregara el balón atrás a Richard Ríos.

En consecuencia, el volante del Benfica lanzó un centre de primera, Luis Díaz ganó en el cabezazo y el balón le quedó a Luis Suárez para que mano a mano con Rafael Romo le definiera suave hacia el palo de su mano izquierda y celebrara el 2-2.

¿Cómo está quedando la tabla de posiciones de la Eliminatoria Sudamericana?

Con los resultados parciales en cada una de las canchas en las que se está disputando la fecha 18 de la Eliminatoria Sudamericana, la tabla de posiciones está así:

Argentina: 38 puntos. Ecuador: 29 puntos. Uruguay: 28 puntos. Brasil: 28 puntos. Colombia: 26 puntos. Paraguay: 26 puntos. Bolivia: 20 puntos. Venezuela: 18 puntos (parcialmente eliminada). Perú: 13 puntos (eliminada) Chile: 11 puntos (eliminada).

