Debut amargo para Junior: Tolima lo derrotó en el Metropolitano con nueve jugadores

El estadio Metropolitano Roberto Meléndez fue escenario de un arranque inesperado en la Liga BetPlay, luego de que Deportes Tolima sorprendiera y venciera 2-0 a Junior de Barranquilla, en un partido que marcó el debut del vigente campeón con una derrota ante su público.

El conjunto pijao mostró mayor orden, contundencia y lectura del juego para llevarse tres puntos de oro como visitante.

Desde el pitazo inicial, el equipo dirigido por David González dejó claro que no iba a especular. Con presión alta y transiciones rápidas, Tolima aprovechó las falencias defensivas del local y golpeó temprano, silenciando a la afición rojiblanca que aún celebraba el título reciente.

Tolima golpeó temprano y manejó el partido ante Junior

La primera estocada llegó en los minutos iniciales, cuando una jugada colectiva bien elaborada terminó con una definición precisa que dejó sin opciones a Silveira. Junior intentó reaccionar, pero se mostró impreciso en la salida y sin claridad en el último cuarto de cancha.

Antes de que el equipo barranquillero pudiera acomodarse, Tolima volvió a atacar con velocidad por las bandas. En una acción de desborde y ruptura defensiva, el visitante amplió la ventaja con un potente remate dentro del área, confirmando su dominio en el arranque del compromiso.

Con el marcador a favor, el cuadro pijao cedió la posesión, pero mantuvo el control táctico, cerrando espacios y obligando a Junior a recurrir a centros y remates lejanos sin mayor peligro.

En el minuto 19, Jersson González anotó el 2-0 con un remate potente y Deportes Tolima se hizo fuerte en el primer tiempo.

Expulsiones, VAR y frustración en el Metropolitano de Barranquilla

La segunda mitad estuvo marcada por el desorden, las faltas reiteradas y la intervención del VAR. El partido se tornó más físico y terminó con dos expulsiones que condicionaron el cierre del encuentro.

Tolima sufrió una tarjeta roja por cortar una acción clara de gol, mientras que minutos después también se quedó con un hombre menos tras una agresión sancionada luego de la revisión arbitral.

Junior buscó aprovechar la superioridad numérica momentánea, pero careció de profundidad y efectividad. Incluso, una posible expulsión a favor del local fue revisada y descartada por el VAR, aumentando la frustración en las tribunas.

El pitazo final confirmó un resultado que dejó sensaciones opuestas: Tolima celebró un debut sólido y efectivo, mientras que Junior deberá ajustar rápidamente si quiere defender su título con autoridad desde el inicio del torneo.