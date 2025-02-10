CANAL RCN
Deportes Video

¡Se salvó Noruega! La Selección Colombia estuvo a punto de abrir el marcador con disparo de Villarreal

La Selección Colombia Sub-20 casi abre el marcador frente a Noruega. El disparo de Villarreal pasó besando el palo.

Noticias RCN

octubre 02 de 2025
03:45 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Selección Colombia Sub-20 protagoniza un partido lleno de emociones este jueves 2 de octubre en su segundo compromiso del Mundial frente a Noruega.

🔴 EN VIVO 🔴 Selección Colombia Sub-20 vs. Noruega en el Mundial: véalo en directo
RELACIONADO

🔴 EN VIVO 🔴 Selección Colombia Sub-20 vs. Noruega en el Mundial: véalo en directo

El equipo 'cafetero' no solo ha tenido el control del balón durante gran parte del primer tiempo, sino que también fue protagonista de un momento histórico con la aplicación de la tarjeta verde, recurso que permite solicitar la revisión de una acción mediante el VAR.

Selección Colombia pidió la tarjeta verde en el Mundial Sub-20 ante Noruega

La jugada se produjo en el minuto 20, cuando la juez central sancionó un penalti en contra de Colombia por una presunta mano dentro del área.

De inmediato, el cuerpo técnico cafetero mostró la tarjeta verde al cuarto árbitro, activando así la revisión de la acción. Tras analizar las imágenes en el VAR, la árbitra determinó que la posición del brazo era natural y anuló la decisión inicial.

Colombia utilizó tarjeta verde en el Mundial Sub-20 y evitó penalti de Noruega: ¡Polémica!
RELACIONADO

Colombia utilizó tarjeta verde en el Mundial Sub-20 y evitó penalti de Noruega: ¡Polémica!

Gracias a esta herramienta inédita en el torneo, la Selección Colombia se libró de un cobro desde los once metros que pudo haber cambiado el rumbo del compromiso.

Neyser Villarreal casi abre el marcador para poner a ganar a Colombia frente a Noruega

El episodio le dio confianza a los colombianos, que retomaron la posesión y empezaron a generar peligro en campo rival.

Fue al minuto 35 cuando Neyser Villarreal estuvo muy cerca de abrir el marcador con un potente disparo de pierna izquierda.

El balón pasó rozando el arco defendido por Einar Fauskanger, quien solo alcanzó a mirar cómo la pelota se perdía a escasos centímetros del palo.

El grito de gol se ahogó en la tribuna, pero la acción dejó claro que la Selección Colombia busca con insistencia el tanto que le de la ventaja en su grupo.

Al igual que Falcao: ¡Colombiano firmó contrato y jugará con el Manchester United!
RELACIONADO

Al igual que Falcao: ¡Colombiano firmó contrato y jugará con el Manchester United!

Con llegadas constantes y solidez defensiva, el combinado nacional demuestra que está preparado para pelear por la clasificación en el Mundial Sub-20.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

Colombia utilizó tarjeta verde en el Mundial Sub-20 y evitó penalti de Noruega: ¡Polémica!

Fútbol internacional

Al igual que Falcao: ¡Colombiano firmó contrato y jugará con el Manchester United!

Crystal Palace

¡Daniel Muñoz no para! Golazo con el Crystal Palace para darle la ventaja en Conference League

Otras Noticias

Venezuela

Venezuela denuncia incursión de aviones de combate estadounidenses cerca de sus costas

El ministro de Defensa informó que los sistemas de defensa aérea detectaron “más de cinco vectores” identificados como aviones de combate.

Violencia de género

Capturan en Bogotá al hombre que apuñaló a su expareja y exsuegra en Bucaramanga

El capturado fue señalado por los delitos de feminicidio y homicidio agravado, ambos en grado de tentativa.

Viral

Estas han sido las exparejas de Kimberly Reyes, actual novia de Beéle

Cuidado personal

Estas son las posturas menos recomendadas para dormir, según quiropráctico

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 2 de octubre de 2025