¡Se salvó Noruega! La Selección Colombia estuvo a punto de abrir el marcador con disparo de Villarreal

La Selección Colombia Sub-20 protagoniza un partido lleno de emociones este jueves 2 de octubre en su segundo compromiso del Mundial frente a Noruega.

El equipo 'cafetero' no solo ha tenido el control del balón durante gran parte del primer tiempo, sino que también fue protagonista de un momento histórico con la aplicación de la tarjeta verde, recurso que permite solicitar la revisión de una acción mediante el VAR.

Selección Colombia pidió la tarjeta verde en el Mundial Sub-20 ante Noruega

La jugada se produjo en el minuto 20, cuando la juez central sancionó un penalti en contra de Colombia por una presunta mano dentro del área.

De inmediato, el cuerpo técnico cafetero mostró la tarjeta verde al cuarto árbitro, activando así la revisión de la acción. Tras analizar las imágenes en el VAR, la árbitra determinó que la posición del brazo era natural y anuló la decisión inicial.

Gracias a esta herramienta inédita en el torneo, la Selección Colombia se libró de un cobro desde los once metros que pudo haber cambiado el rumbo del compromiso.

Neyser Villarreal casi abre el marcador para poner a ganar a Colombia frente a Noruega

El episodio le dio confianza a los colombianos, que retomaron la posesión y empezaron a generar peligro en campo rival.

Fue al minuto 35 cuando Neyser Villarreal estuvo muy cerca de abrir el marcador con un potente disparo de pierna izquierda.

El balón pasó rozando el arco defendido por Einar Fauskanger, quien solo alcanzó a mirar cómo la pelota se perdía a escasos centímetros del palo.

El grito de gol se ahogó en la tribuna, pero la acción dejó claro que la Selección Colombia busca con insistencia el tanto que le de la ventaja en su grupo.

Con llegadas constantes y solidez defensiva, el combinado nacional demuestra que está preparado para pelear por la clasificación en el Mundial Sub-20.