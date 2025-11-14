Giro total en el futuro de Harold Santiago Mosquera: este sería su nuevo equipo en 2026

El panorama del mercado de fichajes en el fútbol colombiano se sigue moviendo. Este viernes 14 de noviembre revelaron que Harold Santiago Mosquera sería nuevo jugador de Millonarios.

El atacante, que actualmente compite con Independiente Santa Fe en los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025, tendría todo encaminado para regresar al equipo azul una vez finalice la participación del cuadro cardenal en esta fase del torneo.

¿Qué se sabe del acuerdo entre Harold Santiago Mosquera y Millonarios?

De acuerdo con el periodista deportivo Javier Hernández Bonnet, las conversaciones entre el jugador y la dirigencia de Millonarios avanzaron desde hace varias semanas.

Aunque su nombre había sido relacionado con América de Cali, versiones de primera mano le aseguraron que el futbolista ya habría tomado una decisión.

En ese escenario, Harold Santiago Mosquera sería nuevo jugador de Millonarios, pues habría llegado a un acuerdo anticipado con el club que lo vio consolidarse profesionalmente.

Todo el mundo lo está vinculando con América de Cali, pero él tiene ya un arreglo con Millonarios. Me lo dijo la misma fuente que confirmó la llegada de Carlos Darwin Quintero. Mosquera llegó a un acuerdo con Millonarios antes que con América de Cali y volvería al club azul. El muchacho dice que está pasando por un muy buen momento y hay conversaciones que no puedo prolongar porque son privadas, mencionó Javier Hernández Bonnet.

El interés del conjunto embajador surgió tras el buen nivel mostrado por el extremo en Santa Fe, donde ha sido la pieza más importante del año.

Sus goles, desequilibrio y capacidad para jugar en ambos costados del campo encajarían con las necesidades de Millonarios, quien busca fortalecer las bandas para la temporada 2026, tras un año de fracaso.

Harold Santiago Mosquera elegiría a Millonarios primero que a América de Cali

Para el jugador, la decisión tiene un componente emocional y deportivo: Mosquera elegiría a Millonarios porque allí creció profesionalmente, es hincha del club y fue en el equipo azul donde logró proyectarse al exterior, dando el salto a ligas como México, Estados Unidos y Grecia.

Su recorrido internacional comenzó precisamente tras su etapa en Bogotá, y después de regresar al país para vestir las camisetas del Deportivo Cali y Santa Fe.

Si se concreta el fichaje, el club albiazul sumaría un refuerzo de experiencia al igual que Carlos Darwin Quintero y con la motivación de volver a salir campeón como lo hizo en el 2017 con Miguel Ángel Russo.

El anuncio oficial podría darse tan pronto concluya la actuación del cuadro cardenal en los cuadrangulares.