La contundente defensa de Harry Kane a Luis Díaz, tras polémica expulsión ante PSG

La primera ronda de la UEFA Champions League dejó un emocionante, pero polémico, encuentro entre el Bayern Múnich y el PSG.

El protagonista indiscutible fue el colombiano Luis Díaz, quien pasó de héroe a villano en cuestión de minutos, pues marcó un espectacular doblete antes del descanso, pero luego vio la tarjeta roja por una fuerte entrada al lateral marroquí Achraf Hakimi, quien tuvo que abandonar el campo por lesión.

La acción generó una ola de críticas, pero también la defensa de una voz autorizada en el camerino bávaro.

El argumento de Harry Kane: “Nos pasó lo mismo”

El delantero y goleador del Bayern Múnich, Harry Kane, no dudó en respaldar a su compañero colombiano. Aunque lamentó la lesión del jugador del PSG, enfatizó que este tipo de incidentes son parte del juego de alta intensidad que exige la Champions League.

El británico buscó contextualizar la situación, recordando que incidentes similares ocurren sin el mismo nivel de controversia.

Harry Kane se extendió en su defensa, argumentando que la jugada, aunque desafortunada, es parte de la dinámica del fútbol. “Eso es parte del fútbol. Es una lástima, por supuesto, cuando un jugador se lesiona de esta forma”, comentó el atacante, refiriéndose al impacto sobre Hakimi.

Y es que los reportes preliminares indican que el marroquí podría enfrentar una lesión grave en el tobillo, implicando meses de recuperación.

Para equiparar la polémica, Kane recordó un infortunio reciente vivido por el propio conjunto bávaro ante el mismo rival, el PSG. “Nos pasó lo mismo en el Mundial de Clubes, cuando Musiala se rompió la pierna por la misma situación y allí no pasó nada”, expresó el goleador, sugiriendo que la reacción ante la jugada de Díaz fue desmedida.

A pesar del incidente y la expulsión, el Bayern Múnich logró mantener la ventaja construida por el colombiano en el primer tiempo, finalizando el partido con una victoria 1-2.

El legado de Díaz en el partido crucial

Aunque la tarjeta roja de Luis Díaz fue un punto de inflexión en el partido, la defensa de Harry Kane subraya el ambiente de apoyo que existe en el Bayern.

Así las cosas, el guajiro no estará disponible para el partido donde el Bayern Múnich visitará al Arsenal en Londres, a la espera si podría estar frente a Sporting de Lisboa en el Allianz Arena.