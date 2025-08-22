CANAL RCN
Las primeras palabras de Hernán Torres tras su regreso a Millonarios

Hernán Torres habló por primera vez tras asumir las riendas de Millonarios y volver al 'embajador'.

Hernán Torres primeras palabras al regresar a Millonarios
Fotos: Millonarios

Noticias RCN

agosto 22 de 2025
03:44 p. m.
Después de una profunda crisis que terminó con la salida de David González, la hinchada de Millonarios encontró una leve esperanza.

El regreso de Hernán Torres, el técnico que les dio la anhelada estrella en 2012 fue recibido con gran optimismo.

En sus primeras declaraciones, el estratega tolimense no ocultó su alegría y emoción por volver a la que considera su casa.

Las primeras palabras de Hernán Torres con Millonarios marcaron el inicio de su segundo ciclo con el equipo, un período que se espera esté lleno de triunfos y éxitos para la afición.

Hernán Torres se mostró feliz al llegar nuevamente a Millonarios

Estoy muy contento de volver a Millonarios. Doy gracias a Dios, a la vida y al fútbol por estar nuevamente en la institución. Trabajaremos con esfuerzo para que las cosas salgan bien que es lo que todos queremos. Triunfos y éxitos, expresó el director técnico en su presentación oficial.

El mensaje de Torres es claro: su misión es devolverle al equipo el protagonismo que perdió en las últimas jornadas.

Con un contrato que lo vincula al club hasta junio de 2026, el técnico tiene el respaldo de la directiva y la confianza de la afición para liderar un proyecto a largo plazo.

Desafío inmediato para Hernán Torres con Millonarios

El regreso de Torres se produce en un momento crítico para Millonarios, que se encuentra en el último lugar de la tabla de posiciones con un rendimiento muy por debajo de las expectativas. Sin embargo, para el técnico, este es un desafío que asume con total compromiso.

Su primer gran examen será el próximo martes 26 de agosto, cuando el equipo 'embajador' visite a Real Cartagena por la Copa Colombia. Este torneo se ha convertido en una prioridad para el club, ya que representa una oportunidad para recuperar la confianza.

La presentación de Torres generó un gran optimismo en la afición, que ve en su carácter y su experiencia los ingredientes necesarios para superar la difícil situación.

Su segundo ciclo en el club comienza con la ilusión de una nueva era y la expectativa de que su trabajo táctico y su conocimiento del equipo sean suficientes para sacarlo del fondo de la tabla.

