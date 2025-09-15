Millonarios se juega la vida en Copa BetPlay: los dos regresos clave para enfrentar a Envigado

Con la presión de revertir un resultado adverso y sacudirse de la reciente goleada en la Liga BetPlay II-2025, Millonarios se prepara para un duelo decisivo.

En el estadio de Techo, Millonarios quiere eliminar a Envigado en los octavos de final de la Copa BetPlay, una meta que se ha convertido en una prioridad absoluta para el equipo de Hernán Torres.

El conjunto 'embajador' llega al encuentro de vuelta con la necesidad de remontar un 1-0 en contra, un escenario que ha generado tensión entre la afición y el plantel tras un fin de semana para el olvido.

La derrota en el torneo local puso en evidencia las fragilidades del equipo y la urgencia de encontrar una reacción inmediata.

Dos regresos que le dan un nuevo aire a Millonarios

Para afrontar este desafío, Millonarios contará con la incorporación de dos jugadores que venían ausentes por lesión: el brasileño Bruno Sávio y el experimentado lateral Helibelton Palacios.

Sávio, quien solo ha sumado 61 minutos con la camiseta azul, regresa tras superar una lesión muscular y se perfila como una alternativa crucial para el ataque.

Por su parte, el regreso de Palacios es una buena noticia para la defensa, que ha tenido problemas en los últimos encuentros y busca recuperar solidez.

La misión es clara: Millonarios quiere eliminar a Envigado y estos regresos son un factor clave para lograr la remontada.

Sin embargo, el equipo también enfrentará el partido con ausencias importantes. Las lesiones de los laterales Danovis Banguero y Alex Castro, además de las bajas por decisión técnica como la de Edwin Mosquera, obligarán a Torres a reorganizar su esquema.

Ante este panorama, el director técnico ha sido enfático en que el equipo debe reaccionar de inmediato.

"Esto es fútbol, acá no le voy a echar la culpa a nadie, somos conscientes que tenemos que mejorar, no hay tiempo, pero debemos cambiar esto cuanto antes", indicó el entrenador, reconociendo la magnitud del reto.

El mensaje es claro: para Millonarios no hay otra opción que la victoria y la afición espera que el equipo demuestre que, a pesar de las adversidades, Millonarios avanzará a la siguiente ronda.