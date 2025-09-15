CANAL RCN
Deportes

Millonarios se juega la vida en Copa BetPlay: los dos regresos clave para enfrentar a Envigado

Millonarios recibe a Envigado en un duelo donde los azules buscarán un lugar en los cuartos de final. Hernán Torres contará con dos regresos clave.

Millonarios vs. Envigado Copa BetPlay convocados
Foto: Millonarios

Noticias RCN

septiembre 15 de 2025
09:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con la presión de revertir un resultado adverso y sacudirse de la reciente goleada en la Liga BetPlay II-2025, Millonarios se prepara para un duelo decisivo.

En el estadio de Techo, Millonarios quiere eliminar a Envigado en los octavos de final de la Copa BetPlay, una meta que se ha convertido en una prioridad absoluta para el equipo de Hernán Torres.

Álvaro Montero: elogios tras su debut en Vélez y parte médico del portero titular
RELACIONADO

Álvaro Montero: elogios tras su debut en Vélez y parte médico del portero titular

El conjunto 'embajador' llega al encuentro de vuelta con la necesidad de remontar un 1-0 en contra, un escenario que ha generado tensión entre la afición y el plantel tras un fin de semana para el olvido.

La derrota en el torneo local puso en evidencia las fragilidades del equipo y la urgencia de encontrar una reacción inmediata.

Dos regresos que le dan un nuevo aire a Millonarios

Para afrontar este desafío, Millonarios contará con la incorporación de dos jugadores que venían ausentes por lesión: el brasileño Bruno Sávio y el experimentado lateral Helibelton Palacios.

Sávio, quien solo ha sumado 61 minutos con la camiseta azul, regresa tras superar una lesión muscular y se perfila como una alternativa crucial para el ataque.

Por su parte, el regreso de Palacios es una buena noticia para la defensa, que ha tenido problemas en los últimos encuentros y busca recuperar solidez.

"Necesito unos para diciembre": en Valledupar se burlaron de los hinchas de Millonarios
RELACIONADO

"Necesito unos para diciembre": en Valledupar se burlaron de los hinchas de Millonarios

La misión es clara: Millonarios quiere eliminar a Envigado y estos regresos son un factor clave para lograr la remontada.

Sin embargo, el equipo también enfrentará el partido con ausencias importantes. Las lesiones de los laterales Danovis Banguero y Alex Castro, además de las bajas por decisión técnica como la de Edwin Mosquera, obligarán a Torres a reorganizar su esquema.

Ante este panorama, el director técnico ha sido enfático en que el equipo debe reaccionar de inmediato.

"Esto es fútbol, acá no le voy a echar la culpa a nadie, somos conscientes que tenemos que mejorar, no hay tiempo, pero debemos cambiar esto cuanto antes", indicó el entrenador, reconociendo la magnitud del reto.

Pesadilla para Millonarios en Valledupar: roja, penal y goleada de Alianza FC
RELACIONADO

Pesadilla para Millonarios en Valledupar: roja, penal y goleada de Alianza FC

El mensaje es claro: para Millonarios no hay otra opción que la victoria y la afición espera que el equipo demuestre que, a pesar de las adversidades, Millonarios avanzará a la siguiente ronda.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Jhon Durán

Captaron a Jhon Jáder Durán caminando en muletas en un aeropuerto

Canelo Alvarez

La publicación de Canelo Álvarez tras derrota con Crawford: ¿Cuándo será la próxima pelea?

Atlético Nacional

Javier Gandolfi dejaría de ser director técnico de Atlético Nacional

Otras Noticias

Masterchef Celebrity Colombia

Insólito final: una celebridad abandonó MasterChef pese a que tuvo una trascendental ventaja

Los cocineros manifestaron su contundente asombro ante el desenlace del reto de eliminación.

Resultados lotería

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 15 de septiembre de 2025

Consulta los resultados oficiales de la Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima del lunes 15 de septiembre de 2025. Verifica si tu número es ganador y conoce los premios.

Cuidado personal

Señales de que las personas están envejeciendo de manera saludable, según expertos

Antioquia

Los antecedentes de alias Lámpara, el hombre que golpeó a su hijastro de 4 años en Antioquia

México

Tragedia en México: seis muertos y nueve heridos dejó una balacera durante celebración