Sentido homenaje para Lionel Messi sacó lágrimas en el Monumental

La noche de este jueves 4 de septiembre en Buenos Aires quedará marcada en la memoria del fútbol mundial. Lionel Messi recibió un homenaje cargado de emotividad en el estadio Monumental, donde la hinchada argentina se volcó para despedir al capitán en lo que será su último partido de eliminatorias sudamericanas.

El encuentro frente a Venezuela no fue solo un compromiso deportivo, sino una verdadera fiesta para honrar al jugador más importante en la historia de la Albiceleste.

El escenario presentó un lleno absoluto, con miles de fanáticos que no pararon de aplaudir y corear el nombre del rosarino. La ovación fue ensordecedora desde el momento en que Messi saltó al campo acompañado de sus tres hijos, quienes lo respaldaron en un instante que trascendió lo futbolístico para convertirse en un acto de gratitud colectiva.

Una despedida cargada de simbolismo

El homenaje incluyó pancartas, banderas y cánticos que recorrieron el estadio de principio a fin. La imagen de Messi fundido en abrazos con sus compañeros y su familia rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los aficionados de todo el planeta compartieron mensajes de admiración y respeto. La noche, además, estuvo iluminada por un espectáculo de luces que terminó de darle un tinte mágico a la despedida.

Los jugadores rivales también reconocieron la grandeza del capitán argentino, quien a lo largo de su carrera se ha convertido en un referente no solo por sus títulos, sino también por su humildad y su entrega cada vez que vistió la camiseta de su país.

Messi mira hacia el Mundial 2026

Aunque frente a Venezuela se cerrará un ciclo dentro de las clasificatorias, Messi seguirá vinculado al equipo con la mirada puesta en el Mundial de Estados Unidos 2026. Todo indica que no estará presente en el partido de la próxima semana ante Ecuador, pero aprovechará los amistosos del próximo año para mantener ritmo y continuar siendo guía de una generación que sueña con repetir la gloria alcanzada en Catar.

El Monumental le regaló una noche eterna a Messi, y Argentina le devolvió, con una ovación unánime, parte de la felicidad que él entregó durante más de dos décadas.