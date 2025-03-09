¿Qué selecciones se clasificarán al Mundial 2026 por Sudamérica, según la IA?

Las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 atraviesan su tramo final, con solo dos fechas por disputarse: la jornada 17 el 4 de septiembre y la 18 el 9 del mismo mes. Actualmente, Argentina, Ecuador y Brasil ya han asegurado su pasaporte directo al torneo, con 35 y 25 puntos respectivamente.

La lucha por los tres cupos directos restantes está entre Uruguay y Paraguay (ambos con 24 puntos), y Colombia, que suma 22 puntos. Más abajo en la tabla, Venezuela (18 puntos) ocupa provisionalmente el séptimo puesto, el que otorga repesca intercontinental, seguida de Bolivia con 17.

Pelea por el repechaje del Mundial

Venezuela: con 18 puntos ocupa el séptimo lugar que da acceso al repechaje intercontinental. Tiene un calendario exigente: jugará ante Argentina de visitante (4/9) y luego recibirá a Colombia (9/9). Si suma al menos cuatro puntos, tiene una buena chance de mantener esa posición; de lo contrario, corre el riesgo de caer.

Bolivia: con 17 unidades, tendría posibilidades remotas de alcanzar el séptimo puesto, siempre dependiendo de que Venezuela pierda sus compromisos o tenga baja producción de puntos. Jugará contra Colombia de visitante y Brasil en La Paz —aunque el hecho de jugar en altura podría ser su mejor arma.

Conclusión del pronóstico final (con dos jornadas por jugarse)