CANAL RCN
Deportes

Hugo Rodallega y su elogio para Dayro Moreno tras actuación en Sudamericana: ¿Indirecta?

El más reciente goleador del fútbol colombiano reaccionó al partido que jugó Dayro Moreno en la visita de Once Caldas a Independiente del Valle.

Dayro Hugo
FOTO: AFP

Noticias RCN

septiembre 18 de 2025
09:31 a. m.
Dayro Moreno volvió a brillar vistiendo la camiseta de Once Caldas en la Copa Sudamericana. El delantero que acaba de cumplir 40 años, se despachó con un doblete ante Independiente del Valle en Ecuador en la ida de los cuartos de final de la competencia.

El tolimense se consolida como el máximo artillero del certamen, mientras sigue metiendo presión a Néstor Lorenzo de cara a los que serán las próximas convocatorias a la Selección Colombia, tanto para amistosos como para la Copa del Mundo.

Reacciones tras la actuación de Dayro Moreno

Las redes sociales se llenaron de elogios para el goleador, quien sigue vigente en su carrera a pesar de su edad. Esta situación provocó que uno de sus colegas, que también brilla a sus 40 años, le mandara un elogio a través de sus redes sociales.

Se trata de Hugo Rodallega, quien tiene la misma edad y viene de ser el goleador del primer semestre en la Liga BetPlay, donde anotó el gol que le dio el título a Independiente Santa Fe en la final vs Medellín. En su cuenta de X, escribió.

El 4arenton dando cátedra.

¿Indirecta de Hugo Rodallega?

Si bien el mensaje de felicitación de Rodallega fue en un momento donde todos hablaban de Dayro Moreno, muchos pensaron que se podría tratar de algún tipo de mensaje entre líneas por parte del goleador de Santa Fe para quienes han criticado su convocatoria a la Selección.

Además, cabe recordar que ambos jugadores fueron rechazados en su momento por América de Cali, en ambos casos por el tema de la edad. En la publicación de 'Hugol', muchos también recordaron a Tulio Gómez por sus decisiones.

