Dayro Moreno no se cansa de hacer historia: el nuevo récord que alcanzó

El nombre de Dayro Moreno vuelve a ser protagonista en el fútbol continental. El histórico delantero de Once Caldas se convirtió en la gran figura de la noche al marcar los dos goles con los que el cuadro blanco de Manizales venció 2-0 a domicilio en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Con este resultado, los dirigidos por Hernán Darío Herrera dieron un paso firme hacia las semifinales del torneo y dejaron muy bien encaminada la serie para definirla en el Palogrande.

Moreno, quien acaba de cumplir 40 años, fue el artífice de la victoria con su experiencia y oportunismo en el área rival. Sus anotaciones no solo le dieron un triunfo vital a su equipo, sino que además le permitieron alcanzar un registro histórico en el certamen.

Un récord que lo pone en la élite del continente

Con este doblete, Dayro Moreno se convirtió en el primer colombiano en anotar en la Copa Sudamericana con más de 40 años de edad, un logro que lo ubica en un lugar privilegiado dentro de la historia del torneo. Según el reconocido estadígrafo español MisterChip, el atacante tolimense se unió a un reducido grupo de futbolistas mayores de 40 años que han celebrado goles en esta competición.

Entre ellos están los uruguayos Diego Scotti y Richard Pellejero, los argentinos José Sand, Hernán Barcos y Maximiliano Rodríguez, así como los paraguayos Óscar Cardozo y Roque Santa Cruz. Ahora, Dayro es el único colombiano en integrar esta prestigiosa lista.

Once Caldas se ilusiona con las semifinales

El doblete de Moreno mantiene vivo el sueño de Once Caldas de regresar a una instancia internacional de relevancia. La afición en Manizales ya empieza a palpitar lo que será el duelo de vuelta, en el que el equipo espera sellar su clasificación y seguir avanzando en un torneo que podría marcar un renacer deportivo para la institución.

Dayro, con su olfato goleador intacto y su ambición de seguir rompiendo marcas, se perfila como el gran líder de este proyecto que busca volver a poner al club en el mapa del fútbol sudamericano.