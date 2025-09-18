CANAL RCN
Deportes

Dayro Moreno no se cansa de hacer historia: el nuevo récord que alcanzó

Dayro Moreno marcó doblete con Once Caldas frente a Independiente del Valle y alcanzó un nuevo récord.

Dayro Moreno
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 18 de 2025
06:40 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El nombre de Dayro Moreno vuelve a ser protagonista en el fútbol continental. El histórico delantero de Once Caldas se convirtió en la gran figura de la noche al marcar los dos goles con los que el cuadro blanco de Manizales venció 2-0 a domicilio en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Con este resultado, los dirigidos por Hernán Darío Herrera dieron un paso firme hacia las semifinales del torneo y dejaron muy bien encaminada la serie para definirla en el Palogrande.

Con doblete de Dayro Moreno, Once Caldas venció a Independiente del Valle por Sudamericana
RELACIONADO

Con doblete de Dayro Moreno, Once Caldas venció a Independiente del Valle por Sudamericana

Moreno, quien acaba de cumplir 40 años, fue el artífice de la victoria con su experiencia y oportunismo en el área rival. Sus anotaciones no solo le dieron un triunfo vital a su equipo, sino que además le permitieron alcanzar un registro histórico en el certamen.

Un récord que lo pone en la élite del continente

Con este doblete, Dayro Moreno se convirtió en el primer colombiano en anotar en la Copa Sudamericana con más de 40 años de edad, un logro que lo ubica en un lugar privilegiado dentro de la historia del torneo. Según el reconocido estadígrafo español MisterChip, el atacante tolimense se unió a un reducido grupo de futbolistas mayores de 40 años que han celebrado goles en esta competición.

Entre ellos están los uruguayos Diego Scotti y Richard Pellejero, los argentinos José Sand, Hernán Barcos y Maximiliano Rodríguez, así como los paraguayos Óscar Cardozo y Roque Santa Cruz. Ahora, Dayro es el único colombiano en integrar esta prestigiosa lista.

¡El rey del gol! Dayro Moreno abrió el marcador en Once Caldas vs. Independiente del Valle
RELACIONADO

¡El rey del gol! Dayro Moreno abrió el marcador en Once Caldas vs. Independiente del Valle

Once Caldas se ilusiona con las semifinales

El doblete de Moreno mantiene vivo el sueño de Once Caldas de regresar a una instancia internacional de relevancia. La afición en Manizales ya empieza a palpitar lo que será el duelo de vuelta, en el que el equipo espera sellar su clasificación y seguir avanzando en un torneo que podría marcar un renacer deportivo para la institución.

Cumpleaños de Dayro Moreno se salió de control: Tito el Bambino le cantó su canción
RELACIONADO

Cumpleaños de Dayro Moreno se salió de control: Tito el Bambino le cantó su canción

Dayro, con su olfato goleador intacto y su ambición de seguir rompiendo marcas, se perfila como el gran líder de este proyecto que busca volver a poner al club en el mapa del fútbol sudamericano.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Once Caldas

Con doblete de Dayro Moreno, Once Caldas venció a Independiente del Valle por Sudamericana

Dayro Moreno

¡El rey del gol! Dayro Moreno abrió el marcador en Once Caldas vs. Independiente del Valle

Atlético Nacional

Campeón en Argentina y Chile sería nuevo técnico de Atlético Nacional: "Acuerdo verbal"

Otras Noticias

Horóscopo

Horóscopo de hoy: jueves 18 de septiembre de 2025

Un día para cerrar ciclos y dar espacio a nuevas oportunidades.

Resultados lotería

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 17 de septiembre de 2025

Entre las tres loterías entregaban casi 10 mil millones de pesos como premio mayor. Estos fueron los números ganadores de hoy 17 de septiembre.

Gobierno Nacional

Harold González y Alfredo Saade: los nuevos rostros del poder diplomático en el Gobierno Petro

Estados Unidos

Tragedia en Pensilvania: Tiroteo dejó tres policías muertos y dos gravemente heridos

Alimentos

Los alimentos más efectivos para reducir el cortisol y equilibrar la mente