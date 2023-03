¡Regreso esperado! Se confirmó la próxima carrera para Egan Bernal

El reloj está a punto de llegar a la hora más deseada por Egan Bernal en este 2023. Luego de un año difícil por el accidente que sufrió en enero de 2022, el pedalista de 25 años quiere demostrar que está en optimas condiciones para volver a ser de los mejores del mundo.

Ese era el objetivo número a inicio de año, pero se vio truncado con un golpe de rodilla que sufrió en la Vuelta a San Juan en enero. Se pensaba que no era de preocupación, pero eso lo llevó a perderse los Campeonatos Nacionales de Ruta en Bucaramanga, la Vuelta a Andalucía y la París-Niza.

De a poco eso fue poniendo en duda la participación de Egan en una grande esta temporada, pero la semana pasada, , Rod Ellingworth, subdirector del Ineos Grenadiers, confirmó que el colombiano tiene chances de estar en el próximo Tour de Francia que se disputará en junio, aunque seguramente los líderes del equipo para esa carrera serán Carlos Rodríguez o Daniel Martínez.

Sin embargo, aún falta tiempo para la ronda francesa y mientras eso sucede, se conoció una gran noticia para Bernal. Ineos confirmó que será parte del grupo que correrá en la Vuelta a Cataluña, que iniciará el próximo lunes 20 de marzo y se extenderá hasta el 26 del mismo mes.

