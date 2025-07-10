El principal favorito para reemplazar a Envigado en la Liga BetPlay 2026

El panorama del fútbol profesional colombiano para 2026 comienza a definirse, y los equipos del Torneo BetPlay buscan asegurar su cupo en la máxima categoría.

Con el reciente descenso confirmado de Envigado FC, la Liga BetPlay I-2026 necesitará al menos dos nuevos miembros.

El favorito a regresar a la Liga BetPlay I-2026

Todas las miradas apuntan al club felino del departamento de Córdoba.

El regreso de Jaguares de Córdoba a la Liga BetPlay I-2026 es casi que una realidad gracias a su sobresaliente rendimiento en la temporada. El club de Montería se perfila como el sustituto más probable del equipo naranja.

Desde su descenso, el equipo cordobés ha demostrado una superioridad clara en la categoría B. Su excelente desempeño a lo largo de 2025 les ha otorgado una posición inmejorable de cara a la definición de los cupos de ascenso y el primer paso crucial fue dado: Jaguares se coronó campeón del Torneo BetPlay I-2025.

Este título es la llave para disputar la Gran Final de Ascenso contra el eventual ganador del segundo semestre del año. Es decir, el destino de los felinos está en sus manos.

Si logran repetir la hazaña y ganar el campeonato del segundo semestre, su regreso a la A sería automático. Su constancia durante la temporada les ha permitido liderar también la tabla de reclasificación con un margen considerable, brindándoles una red de seguridad inmejorable.

La doble oportunidad de ascenso de Jaguares

El reglamento de la Dimayor establece el sistema tradicional de dos torneos por año y dos cupos de ascenso directo a la máxima división.

Gracias a su título de mitad de año, Jaguares de Córdoba a la Liga BetPlay tiene garantizado un lugar en la final directa por el primer cupo.

Si pierden esa final, su posición privilegiada en la reclasificación les ofrece una segunda vía de ascenso. El equipo que no gane el primer cupo se enfrentará al mejor equipo de la reclasificación por el segundo cupo a la Liga BetPlay.

Casualmente, Jaguares lidera esta tabla por amplio margen, lo que significa que, incluso perdiendo la gran final, tendrían la ventaja de enfrentarse al líder de la reclasificación, que son ellos mismos. Esto prácticamente sella el regreso de Jaguares de Córdoba a la Liga BetPlay para 2026.