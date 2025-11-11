La Liga BetPlay tiene nuevo equipo para 2026: así se confirmó el primer ascenso del año

El fútbol colombiano ya tiene a su primer ascendido para la temporada 2026 con bastante anticipación.

Jaguares de Córdoba confirmó este martes su regreso a la primera división del Fútbol Profesional Colombiano (FPC), tras empatar 2-2 ante el Cúcuta Deportivo, resultado que le permitió alcanzar un puntaje inalcanzable en la tabla de reclasificación del Torneo BetPlay.

Con este empate, el equipo cordobés llegó a 93 puntos, una cifra que lo hace matemáticamente inalcanzable para sus perseguidores. De esta forma, los “Felinos” se aseguran su regreso a la máxima categoría luego de un solo año en la segunda división, tras haber descendido en 2024 por promedio.

Jaguares y un ascenso siendo el mejor

La campaña de Jaguares ha sido impecable en 2025, pues el conjunto de Montería ganó el todos contra todos del torneo Apertura con 34 puntos, puntaje que lo llevó al título. Volvió a ganar la primera fase en el 2025-II, esta vez con 37 unidades.

Así las cosas, ya con 16 puntos de ventaja sobre el tercero, Cúcuta Deportivo, y solo 15 por disputar, Jaguares aseguró su ascenso de manera anticipada.

Córdoba vuelve a tener fútbol de primera

El regreso de Jaguares representa una buena noticia para la afición cordobesa, que recupera su equipo en la élite del fútbol nacional.

Ahora, el club deberá reforzar su nómina para competir en la Liga BetPlay 2026, donde buscará mantener la categoría y afianzarse entre los grandes del país, pues entrará con un promedio bajo.