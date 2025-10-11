CANAL RCN
¡Se define todo! Así está la tabla de la Liga BetPlay a falta de una fecha de culminar

América y Santa Fe ganaron y la tabla de posiciones de la Liga BetPlay se ajustó de cara a la última jornada.

Harold
Foto: @SantaFe

Noticias RCN

noviembre 10 de 2025
07:33 a. m.
La Liga BetPlay 2025-II vive momentos de máxima tensión. Tras los resultados del fin de semana, la tabla de posiciones quedó más apretada que nunca y la última jornada del todos contra todos promete ser una auténtica batalla por los cupos a los cuadrangulares semifinales. Las victorias de Alianza FC, Independiente Santa Fe y América de Cali dejaron todo al rojo vivo, con varios equipos dependiendo de sí mismos y otros aguardando combinaciones de resultados para no quedarse fuera de la fiesta final.

Los tres puntos logrados por estos conjuntos alteraron por completo el panorama. Santa Fe se metió de lleno en la pelea gracias a su triunfo agónico frente al Deportivo Cali, mientras que América y Alianza mantuvieron viva la ilusión con victorias clave que los acercan al objetivo.

Santa Fe ganó en el último suspiro y depende de sí mismo para meterse a los ocho
Santa Fe y Alianza, una final anticipada en El Campín

El duelo más atractivo de la última jornada se vivirá en el Estadio El Campín, donde Santa Fe recibirá a Alianza FC en lo que será prácticamente una final por la clasificación.

El conjunto cardenal confía en su solidez en casa y en el gran momento de jugadores como Harold Santiago Mosquera, mientras que los de Valledupar buscarán dar el golpe en condición de visitante, apostando por su orden táctico y efectividad en el contragolpe. El que pierda quedará eliminado, y el que gane asegurará su presencia entre los ocho mejores del campeonato.

América y Águilas, entre la esperanza y la presión

Por su parte, el América de Cali deberá visitar al Independiente Medellín en el Atanasio Girardot con la obligación de sumar para no depender de otros resultados. Los dirigidos por David González saben que una derrota podría sacarlos del grupo de clasificados, por lo que el margen de error es nulo.

En tanto, Águilas Doradas recibirá al Deportes Tolima con una misión compleja: ganar y esperar que otros resultados le permitan soñar con la clasificación. Cualquier tropiezo significará su eliminación.

La última fecha del todos contra todos promete emociones de principio a fin. Con tantos equipos luchando por un lugar en los cuadrangulares, la Liga BetPlay 2025-II se prepara para un cierre electrizante, digno del mejor fútbol colombiano.

Tabla de posiciones de la Liga

  1. Independiente Medellín – 37 puntos
  2. Atlético Nacional – 37 puntos
  3. Bucaramanga – 37 puntos
  4. Deportes Tolima – 35 puntos
  5. Fortaleza – 35 puntos
  6. Junior – 32 puntos
  7. América de Cali – 29 puntos
  8. Alianza – 29 puntos
  9. Santa Fe - 28 puntos
  10. Águilas Doradas – 27 puntos
