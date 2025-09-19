Preocupación en México: el Club León tomó inesperada y tajante decisión con James Rodríguez

El Club León, en el que James Rodríguez ha sido capitán, volverá a jugar este 19 de septiembre de 2025, a las 10:05 de la noche (hora de Colombia).

Su rival será el Tijuana, en el Estadio Caliente, y el partido corresponderá a la fecha 9 de la Liga MX.

Ambos equipos empataron en la jornada anterior y, por lo tanto, necesitan los tres puntos para acomodarse mejor en la tabla y soñar con la clasificación.

Sin embargo, a pesar de la importancia del partido, Eduardo Berizzo, el director técnico de James Rodríguez, tomó una inesperada decisión y generó preocupación entre los hinchas mexicanos y colombianos.

¿Qué fue lo que pasó con el '10' de la Selección Colombia y del Club León? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

James Rodríguez quedó afuera de la convocatoria para el partido entre Tijuana vs. Club León

El Club León viajó hacia Tijuana el pasado 18 de septiembre de 2025, pero James Rodríguez no hizo parte de la lista de convocados.

"Sin James Rodríguez, por un tema muscular que no le permitió entrenar al parejo durante la semana, el Club León viaja a Tijuana", escribió el periodista Paco Montes en su cuenta de X.

No obstante, hay versiones cruzadas porque el periodista Paco Vela indicó que, de acuerdo con lo que ha podido conocer, la razón sería que el '10' no quiso exponerse a la difícil cancha sintética de Tijuana.

"Difícil que James Rodríguez juegue en la cancha sintética del Estadio Caliente. Yo, en su lugar, tampoco hubiera puesto en riesgo una lesión y menos con el boleto de la Copa del Mundo en la mano", escribió el comunicador.

¿Cuándo regresaría James Rodríguez a las convocatorias del Club León?

Tras la inesperada baja de James Rodríguez, los hinchas del Club León han comenzado a preguntar que cuándo volvería a estar disponible su volante creativo y lo que ha trascendido es que estaría habilitado para el siguiente partido.

En ese sentido, el '10' volvería a tener actividad el próximo martes, en el Estadio León, vs. Mazatlán. Ese partido será a las 10:05 de la noche (hora de Colombia).