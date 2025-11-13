CANAL RCN
James Rodríguez: sin equipo y con su valor de mercado más bajo en 15 años

El colombiano nuevamente se encuentra como agente libre y su valor de mercado está en el mismo nivel que en 2010, cuando era una joven promesa en Banfield.

James Rodríguez Club León (3)
FOTO: James Rodríguez - IG

noviembre 13 de 2025
01:43 p. m.
James Rodríguez nuevamente se quedó sin equipo. Desde León de México confirmaron que su contrato se terminará a final de este 2025 y no será renovado, razón por la cual el colombiano está buscando una nueva oportunidad de cara a lo que será su participación en el Mundial de 2026 con la Selección Colombia.

Tras un año en este club, el volante está en su valor de mercado más bajo de los últimos 15 años, igualando la cifra que tenía en 2010, cuando era una joven promesa en el fútbol argentino con Banfield y comenzaba a llamar la atención de clubes europeos.

El valor de mercado de James Rodríguez

James, quien en su momento llegó a costar 85 millones de euros cuando despuntó en el Mundial de 2014 y fue fichado por el Real Madrid, convirtiéndose en una de las incorporaciones más caras del cuadro español, ahora está en 2,5 millones, de acuerdo al portal especializado Transfermarkt.

De su mejor momento a la actualidad, James cayó un 97%. Los cambios de equipo, la irregularidad y las lesiones fueron moldeando una curva descendente: Bayern Múnich, Everton, Al-Rayyan, Olympiacos y finalmente León. Cada mudanza fue restando exposición y minutos, aunque le permitió mantenerse activo y competitivo.

El reto del 2026 para James Rodríguez

A sus 34 años, James Rodríguez mantiene una meta clara: llegar al Mundial de 2026 con la Selección Colombia con minutos y actualidad, algo que le ha costado encontrar en los últimos años de su carrera.

Su experiencia y liderazgo lo mantienen como pieza importante en el esquema de Néstor Lorenzo, aunque necesita un nuevo club que le permita sostener ritmo competitivo. Los próximos amistosos frente a Nueva Zelanda y Australia podrían ser su última vitrina del año antes de decidir su futuro.

