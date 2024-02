Salida de James Rodríguez de São Paulo podría terminar en demanda: se agrava la situación

La situación de James Rodríguez en Brasil parece estar cada vez más complicado de lo que parece, pues luego de que se diera a conocer que el jugador colombiano habría solicitado salir de São Paulo, ahora se informó que la salida del cucuteño del cuadro paulista estaría bastante enredada e incluso se rumora que podría terminar en problemas legales entre las partes.

El primero en confirmar la salida de James Rodríguez de São Paulo fue Thiago Carpini, entrenador del club, quien en rueda de prensa dejó claro que durante la pretemporada el jugador de la Selección Colombia tuvo algunas molestias físicas y por tal motivo no tuvo minutos durante el inicio de la presente temporada con el ‘tricolor’.

“Nuestro período juntos fue corto, no tengo nada que decir sobre el deportista y el ser humano. Lo que me condicionó un poco fue el control de carga que hicimos en la pretemporada por una pequeña molestia en el gemelo (…) Esta lesión ya la había sufrido en la selección. Empezamos a cuidarla para que tuviera condiciones lo antes posible. Pero es el propio interés del deportista (irse del club). Ya no es asunto mío”, aseguró el DT en su momento.

Lo más curioso es que ya ha pasado una semana desde que se dio a conocer la solicitud del jugador, pero no ha tenido ningún avance sobre la desvinculación, generando varios rumores en los medios de comunicación, teniendo en cuenta que el jugador colombiano todavía se sigue entrenando con el equipo paulista.

Problemas entre James Rodríguez y São Paulo

Según han informado varios medios de Brasil, el entorno de James Rodríguez estaría solicitando la suma de 2 millones de dólares para firmar su rescisión con São Paulo, un dinero que las directivas del equipo paulista no estarían dispuestas a pagar, pues afirman que se encuentran al día en salarios y derechos de imagen del jugador.

Sin embargo, la versión que se maneja en Colombia es totalmente distinta, pues se ha conocido que al parecer al jugador le adeudan algunos dineros de salarios y derechos de imagen, dejando claro que lo que está cobrando es la deuda que tiene el equipo paulista con James Rodríguez, quien sigue escuchando ofertas para continuar su carrera en el 2024.

Aunque la versión no es oficial, Felipe Sierra, periodista de Win Sports, la relación entre James y São Paulo podría terminar en problemas legales, pues el cucuteño estaría analizando demandar al cuadro brasileño por el dinero que le adeudan, dejando en vilo lo que será el futuro de la Selección Colombia.

James Rodríguez ya pedió una oportunidad en Europa

Vale mencionar que en días anteriores, se había dado a conocer que James Rodríguez estaría en el radar de Besiktas. Sin embargo, esta posibilidad ya fue desechada por el colombiano, pues el mercado de Turquía se cerró el pasado viernes y tras su situación con São Paulo, el cuadro turco prefirió desechar la contratación.