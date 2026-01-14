Jhon Arias tiene todo encaminado para volver al fútbol brasileño: este equipo gestiona su paso

El futuro de Jhon Arias vuelve a estar en el centro de la conversación futbolística en Sudamérica y Europa. Desde Brasil, varios medios aseguran que el extremo colombiano podría regresar al fútbol de ese país apenas meses después de haber dado el salto a la Premier League. La razón principal estaría relacionada con su escasa participación en el Wolverhampton y con una adaptación que, hasta ahora, no ha sido la esperada ni para el jugador ni para el club inglés.

Arias llegó a Inglaterra con una importante expectativa, respaldado por su extraordinario nivel en Fluminense, donde se convirtió rápidamente en referente, ídolo de la afición y campeón de la Copa Libertadores. Su rendimiento, regularidad y personalidad en partidos decisivos lo proyectaban como un futbolista listo para competir en el exigente fútbol europeo. No obstante, la realidad ha sido distinta y su protagonismo en la Premier League ha sido mínimo.

Un paso por Europa que no terminó de despegar

Durante la presente temporada, Jhon Arias ha tenido muy pocos minutos con los Wolves, una situación que ha generado frustración en el entorno del jugador y ha abierto la puerta a posibles alternativas. La intensidad, el ritmo y las exigencias tácticas del fútbol inglés han dificultado su adaptación, algo que no suele ser inmediato para muchos futbolistas sudamericanos.

A pesar de mostrar destellos de su calidad cuando ha tenido oportunidades, Arias no ha logrado consolidarse dentro de la rotación del equipo. Esta falta de continuidad ha sido determinante para que desde Brasil comiencen a surgir versiones sobre un posible regreso, considerando que el colombiano sigue siendo altamente valorado en ese mercado.

Palmeiras aparece en escena y surge un obstáculo clave

Según informó el medio brasileño UOL, Palmeiras estaría interesado en fichar a Jhon Arias con el objetivo de reforzar su plantel y volver a pelear con fuerza la Copa Libertadores. El club paulista ve en el colombiano a un jugador probado en el continente, con experiencia reciente en títulos internacionales y capacidad para marcar diferencias en partidos decisivos.

El principal desafío está en lo económico. Wolverhampton habría pagado cerca de 17 millones de dólares más variables por Arias y no estaría dispuesto a negociar por menos de 20 millones. Una cifra elevada, pero que Palmeiras considera alcanzable si se trata de un futbolista con impacto inmediato.

Sin embargo, existe un factor adicional que podría complicar la operación. En el acuerdo de venta, Fluminense incluyó una cláusula de derecho de tanteo en caso de que Arias regresara al fútbol brasileño. Esto significa que, ante una oferta formal, el club inglés deberá notificar al equipo carioca, que tendrá la posibilidad de igualar las condiciones y recuperar al jugador.

Mientras tanto, el futuro de Jhon Arias permanece abierto. Su regreso a Brasil parece cada vez más posible, en un escenario donde el colombiano buscaría recuperar protagonismo, confianza y continuidad, elementos clave para volver a mostrar el nivel que lo llevó a lo más alto del fútbol sudamericano.