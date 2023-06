Jhon Duque reveló por qué los titulares no jugaron vs Patronato: ¿tuvo que ver Millonarios?

Atlético Nacional recibió un nuevo mazazo este martes al caer en el Atanasio Girardot frente a Patronato, un equipo de la segunda división de Argentina, después de haber perdido el pasado fin de semana la gran final del fútbol colombiano contra su máximo rival histórico como lo es Millonarios.

Las tribunas del Atanasio Girardot lucieron vacías después de caer en la final más importante de la historia del fútbol colombiano y Paulo Autuori formó en el terreno de juego a un equipo bastante joven que no pudo imponerse ante Patronato.

El cuadro verdolaga llegó a este encuentro completamente clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores, pero lo que se vio en cancha no convenció para nada a los pocos aficionados que llegaron hasta el escenario deportivo y quienes criticaron fuertemente a su equipo luego de la final perdida el pasado sábado 24 de junio.

Jhon Duque fue uno de los más experimentados que estuvo en el terreno de juego, teniendo en cuenta que el técnico brasileño no convocó a ninguno de sus estelares.

“Más allá del ambiente hoy (silbidos y críticas que llegaban desde la tribuna) nosotros como jugadores profesionales debemos estar preparados para eso. Seguramente hoy, sabiendo que había un grupo más joven, en algún momento sí sentí que golpeó, pero entender”, dijo el mediocampista bogotano en rueda de prensa.

Las críticas han llegado para Atlético Nacional desde todos los sectores, pero Duque aseguró que no existe ninguna culpa, pues sus compañeros lo entregaron todo en El Campín el pasado fin de semana.

“Estoy de acuerdo con el profe (Autuori). Cuando uno pide disculpas es porque siente una culpa. Y si siente una culpa es porque no lo ha dado todo. Pero si uno lo da todo en el terreno de juego, ha trabajado para ganar y no lo ha logrado, eso no necesariamente es un fracaso”, indicó.

“El sábado en Bogotá vi un grupo que salió a proponer y a buscar el juego. Lastimosamente y nos dolió a todos, así como les duele mucho a ustedes como hinchas, a nosotros nos dolió más. Todavía lo vivimos”, agregó.

Finalmente, el volante defensivo se refirió al por qué los titulares no estuvieron convocados para este juego en Copa Libertadores y señaló que sin lugar a dudas perder al final frente a Millonarios fue un golpe anímico muy importante y por esta razón Autuori tomó la decisión de mantenerlos alejados un par de días.

“El golpe anímico para jugar hoy para los compañeros, creo que no era el ideal. Entonces entiendo mucho. Entiendo el dolor del hincha, pero soy compasivo conmigo y con mis compañeros y sé que no hay culpa. Responsabilidad 100%, pero la tranquilidad de saber que ellos lo dieron todo en la cancha”, concluyó.