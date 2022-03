¡Muy caliente! Andrés Cadavid 'reto' a Juan Carlos Osorio: “¿Por qué no me pisa a mí?”

Con el portero Andrés Mosquera como figura, Independiente Medellín derrotó al América de Cali 3-1 en los penales (igualdad 3-3 en el global) y se clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2022. Sin embargo, un hecho lamentable que protagonizó el entrenador Juan Carlos Osorio se robó todas las miradas.

Un pisotón al joven Juan David Mosquera del Independiente Medellín mientras este se encontraba en el piso por parte del técnico ‘Escarlata’, generó el repudio por parte de los jugadores en la cancha y usuarios de las redes sociales. Por esa razón, al término del encuentro, el capitán del cuadro ‘Poderoso’ apuntó contra Osorio.

Durante un ‘en vivo’ por parte de Felipe Pardo, Andrés Cadavid comentó lo siguiente:

¿Y por qué no me pisa a mí? ¿Por qué pisa a ‘Cachi’ y no a mí?

Andrés Cadavid le envía un mensaje a Juan Carlos Osorio. Lamentable y vergonzoso lo del aspirante al Ministerio del Deporte. pic.twitter.com/ppP2yneJkR — Gustavo López (@guslopezinfo) March 17, 2022

Además, el defensor publicó una historia junto a sus compañeros, entre ellos Mosquera el afectado y el siguiente mensaje.

Estamos lokos Lukas. ¿Y por qué no me pisa a mí?

Julio Comesaña sobre Juan Carlos Osorio y el pisotón

“Es un tema delicado, quedé sorprendido. Cuando fue la jugada no me di cuenta, pero después vi la repetición. Creo que Juan Carlos, a quien quiero mucho y con quien tengo una muy linda relación, no está bien. Tiene que revisar sus comportamientos porque me da la sensación de que tendrá que visitar algún especialista, no sé si el estrés del fútbol, las dificultades que ha tenido o toda la lucha que ha tenido con América”, apuntó.

Comesaña hizo un llamado para que estas situaciones no pasen a mayores y el DT risaraldense pueda corregir sus comportamientos a tiempo.

"A veces uno no se da cuenta de que se va enfermando. Yo lo vi con algunos gestos hacia los jugadores que no corresponde. Tuvo la suerte de que Mosquera es un chico de 20 años muy tranquilo porque si se lo hace a un mayor no me hubiera extrañado que le den un golpe y sea un desastre lo que pase ahí"

