Jugador histórico de Independiente Santa Fe rechazó oferta de Millonarios por lealtad a sus colores

En una reciente entrevista con la periodista Salomé Fajardo, del canal Win Sports, Juan Daniel Roa, exjugador e hincha de Independiente Santa Fe sorprendió al revelar que recibió una propuesta concreta para vestir la camiseta del eterno rival bogotano: Millonarios.

Sin embargo, la respuesta fue contundente y sin titubeos: no.

"Me ofrecieron ir a Millonarios, pero no podía echarme a la gente en contra. Va en contra de mis principios y no lo voy a hacer”, expresó con firmeza el exfutbolista, que se convirtió en ídolo para la afición santafereña por su entrega, sacrificio y sentido de pertenencia durante más de una década con el club.

¿Juan Daniel Roa pudo vestir la camiseta azul de Millonarios?

Aunque muchos creyeron que su paso por el 'león' implicaba el final de su historia en Bogotá, Roa tuvo la posibilidad de pasar al bando azul.

Según contó, la oferta llegó en el proceso de Alberto Gamero, quien buscaba reforzar su mediocampo con nombres de experiencia. Sin embargo, la camiseta azul nunca fue opción real para él.

Roa, quien fue parte fundamental del equipo que ganó la Copa Sudamericana en 2015 y levantó tres títulos de liga, tres Superligas y una Suruga Bank con Santa Fe, dejó claro que los colores pesan más que cualquier oportunidad profesional.

¿Por qué Juan Daniel Roa no firmó con el Medellín?

En la misma conversación, el exvolante reveló que estuvo a un paso de convertirse en nuevo jugador del Independiente Medellín, al punto de haber firmado contrato.

Sin embargo, el exjugador de Independiente Santa Fe confesó que no superó los exámenes médicos con el ‘poderoso’.

Hoy, retirado del fútbol profesional, Roa se mantiene cerca del deporte y del club de sus amores.

Su decisión de no jugar en Millonarios teniendo la puerta abierta fue aplaudida por los hinchas de Independiente Santa Fe, que lo consideraron un símbolo de fidelidad en tiempos donde el fútbol parece guiado únicamente por lo económico.