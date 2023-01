¿Algún momento de azul? 'Juanfer' y sus declaraciones que ilusionan en Millonarios

Juan Fernando Quintero parece estar cerca de definir su próximo destino futbolístico, luego de no poder arreglar su continuidad en River Plate y a pesar del interés de Millonarios por ficharlo, el futbolista colombiano no cerró del todo la posibilidad de vestir la camiseta del conjunto ‘Embajador’ en algún momento.

“En Colombia soy hincha del Medellín, me gusta mucho como juega 'Millos', sé de la grandeza que es Junior. Uno siempre crece aquí con la cultura futbolística y son estos equipos que hoy en día están marcando diferencia y también a nivel de Sudamérica”

Además, Juan Fernando Quintero habló sobre el interés que existió por parte de Millonarios, en entrevista con el periodista Ricardo Arce.

“Sí, se habló en algún momento, tengo buena relación con el profe Gamero, creo que vienen haciendo las cosas increíbles, pero en este momento es como difícil por muchas situaciones. Siempre me han dejado la puerta abierta, agradecerles siempre por ese interés. No sabemos qué va a deparar el fútbol”

Sin embargo, sincero ante la posibilidad de volver en este mercado de fichajes al fútbol colombiano, Quintero habló sobre los acercamientos que tuvo con equipos del FPC.

“Siempre lo llaman a uno, obviamente. Uno siempre está abierto a negociar, pero llega un momento donde las negociaciones se ponen difíciles. No siempre es lo que uno quiere, tampoco lo que pretende el club”

Juan Fernando Quintero y América de Cali

En otras declaraciones, el futbolista aseguró que no hubo ningún acercamiento con algún equipo de Cali y habló sobre unas declaraciones de Tulio Gómez sobre él.

“Cero, en estos días ví una entrevista, una nota que me mandaron de Tulio (Gómez) donde dijo que no entraba en el presupuesto ni en el juego... tengo buena relación con él, pero que no entraba. Le mandó un abrazo y un feliz año, que los que entren en el sistema les vaya muy bien”

Juan Fernando Quintero sobre su posible arribo al Flamengo

Por último, el futbolista colombiano fue preguntado sobre la posibilidad de fichar por el conjunto brasileño Flamengo, vigente campeón de la Copa Libertadores.

“Claro, cómo no. Es un equipo grandísimo. Hoy en día sé lo que representa a nivel de Sudamérica y mundial, ojalá Dios permita y todo se dé para todos”, y cerró con lo siguiente:

“Yo no sé, realmente mi representante es el que está manejando todo, no puedo negar que sí hay interés, pero son negociaciones, esperamos que todo llegue a buen puerto. Ojalá Dios permita que en los próximos días se concrete todo. Agradecer por el interés, estoy muy contento de lo que se ha hablado. Dios permita que todo se dé”