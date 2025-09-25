Jugadores se fueron a los golpes en el hotel tras eliminación de Once Caldas de la Sudamericana

Independiente del Valle consiguió una remontada histórica en el estadio Palogrande de Manizales y avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana después de vencer por penales a Once Caldas. Sin embargo, lo que debía ser una noche de celebración terminó en polémica, luego de que se conocieran reportes de un altercado entre algunos jugadores del equipo ecuatoriano en el hotel de concentración.

De acuerdo con información revelada por Antena 2 de RCN Radio, varios futbolistas habrían tenido una fuerte discusión que escaló hasta los golpes. El hecho se habría registrado en las instalaciones del hotel ubicado en el kilómetro 5, en la antigua vía al Nevado hacia Villamaría, Caldas, pocas horas después de finalizado el encuentro.

RELACIONADO Directivo y DT de Independiente del Valle pasaron factura al Once Caldas por celebrar antes de tiempo

Una celebración que terminó en escándalo

Testigos informaron que el ambiente en el lugar pasó rápidamente de la alegría por la clasificación a un escenario de tensión. Huéspedes del hotel aseguraron que durante al menos dos horas se escucharon gritos y ruidos provenientes del pasillo principal, lo que generó preocupación en quienes también se encontraban alojados en el sitio.

Algunos jugadores intentaron mediar para calmar la situación, pero el conflicto habría continuado hasta altas horas de la noche. La información conocida indica que el cuerpo técnico y el personal de logística del club intervinieron para evitar que el incidente pasara a mayores y pudiera comprometer la imagen de la institución.

Reacciones y consecuencias posibles

El club ecuatoriano aún no ha emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido, pero se espera que en las próximas horas se pronuncie para aclarar los hechos y, de ser necesario, aplicar sanciones internas. La noticia ha generado debate en redes sociales, donde los hinchas expresaron preocupación por el ambiente en el vestuario justo en el tramo más decisivo de la temporada.

RELACIONADO Jugadores de Independiente del Valle se burlaron de Dayro Moreno tras eliminar a Once Caldas

Independiente del Valle, conocido por su organización y por ser un modelo de gestión deportiva en Sudamérica, enfrenta ahora el desafío de recomponer la unión del grupo antes de afrontar la semifinal del torneo continental. El plantel deberá dejar atrás el episodio y enfocarse en mantener el nivel competitivo que lo llevó a estar entre los cuatro mejores del certamen.