Directivo y DT de Independiente del Valle pasaron factura al Once Caldas por celebrar antes de tiempo

La noche del miércoles en el estadio Palogrande fue amarga para el Once Caldas. El equipo colombiano, que llegó al escenario celebrando en el techo del bus junto a sus hinchas, vio cómo Independiente del Valle remontó el marcador global y selló el pase a semifinales de la Copa Sudamericana. Un doblete de Michael Hoyos llevó el duelo a los penaltis, donde el conjunto ecuatoriano se impuso 4-5.

RELACIONADO Jugadores de Independiente del Valle se burlaron de Dayro Moreno tras eliminar a Once Caldas

El resultado dejó un aire de frustración en Manizales, ya que todo parecía encaminado a una fiesta. Sin embargo, la superioridad del club visitante y la presión del momento terminaron marcando la diferencia.

Las declaraciones que encendieron la polémica

Tras la clasificación, los protagonistas de Independiente del Valle no ocultaron su molestia por la actitud previa de los jugadores de Once Caldas. El directivo Andy Larriva señaló con ironía que los colombianos ya tenían preparada una celebración antes de conseguir el objetivo.

Ellos se sentían ganadores, estaban pensando en una clasificación, seguro tenían una fiesta preparada.

También destacó que el club ecuatoriano mostró “más ganas y mejor juego dentro de la cancha” para superar a su rival.

El DT Javier Rabanal reforzó ese mensaje y lanzó un recado directo: “Sé que ellos venían celebrando y al final nosotros hemos estado más serios y nos lo hemos llevado”, comentó.

Once Caldas, de la ilusión a la eliminación

La eliminación del Once Caldas se sintió como un golpe de realidad. El equipo del ‘Arriero’ Herrera nunca logró soltarse del dominio rival y, aunque tuvo opciones, la presión lo llevó a cometer errores cruciales en los penaltis. La imagen de su portero James Aguirre fallando un cobro por culpa del césped blando simbolizó la frustración de toda la ciudad.

Mientras tanto, Independiente del Valle se proyecta como un candidato fuerte al título. Su siguiente reto será Atlético Mineiro, otro de los grandes candidatos a quedarse con la copa.