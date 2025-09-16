Revelan escalafón de los jugadores más devaluados en el FPC: hay novedades

Un reciente análisis del mercado de fichajes ha revelado un fenómeno sorprendente y preocupante en el fútbol profesional colombiano: una notable devaluación de algunos de sus jugadores más valiosos. Lejos de la tendencia habitual de aumento de valor tras temporadas exitosas, varios talentos emergentes y figuras consolidadas han visto su cotización en el mercado disminuir drásticamente.

Esta caída, que no se había observado con tal magnitud en los últimos años, está liderada por Neyser Villarreal de Millonarios y Marino Hinestroza de Atlético Nacional, dos futbolistas que, a inicios de 2025, tenían expectativas de crecimiento exponencial.

Basado en el portal Transfermarkt, se ha dado a conocer la lista, que ha generado un amplio debate entre aficionados y expertos, muestra cómo la segunda mitad del torneo de la Liga BetPlay 2025-II ha sido particularmente desfavorable para el valor de mercado de los futbolistas colombianos.

La sorpresa radica en que esta devaluación afecta a jugadores que, apenas unos meses atrás, eran considerados joyas del balompié nacional.

Lista de jugadores más devaluados en el FPC

Marino Hinestroza es uno de los casos más llamativos. El extremo, que llegó a Atlético Nacional con un gran cartel y la promesa de ser una de las figuras del equipo, no logró consolidarse.

Su rendimiento, por debajo de lo esperado, no ha justificado el potencial que se le atribuía. Como resultado, su valor en el mercado ha caído de 6 a 5.5 millones de euros, una cifra considerable que refleja la decepción de su paso por el club verdolaga.

RELACIONADO En plena vía pública apareció este mensaje contra directivos de Millonarios

No menos sorprendente es el caso de Neyser Villarreal. El joven volante, que había brillado con Millonarios, vio su valor de mercado desplomarse en un millón de euros. A pesar de su posterior transferencia a Cruzeiro, la falta de protagonismo en el equipo embajador en la segunda mitad del año afectó negativamente su cotización.

Su situación pone en relieve cómo la continuidad y el rendimiento en el campo son factores cruciales para mantener o aumentar el valor de un jugador, incluso si es objeto de un traspaso internacional.