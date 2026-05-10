Videos de jugadores del Tolima en concierto generan críticas tras empate con Chicó

Varios jugadores del Deportes Tolima fueron registrados en un concierto durantela madrugada del domingo 4 de octubre, pocas horas después del empate 0-0 ante Boyacá Chicó por la Liga BetPlay II-2026.

Los videos comenzaron a circular en redes sociales y generaron críticas entre algunos aficionados, especialmente por el momento deportivo que atraviesa el conjunto de Ibagué.

¿Qué pasó con los jugadores del Tolima?

Las imágenes difundidas en redes muestran a varios futbolistas del plantel del Deportes Tolima en medio de un evento musical.

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El registro se conoció horas después del partido que el equipo disputó ante Boyacá Chicó en el estadio Manuel Murillo Toro. El encuentro terminó 0-0 y marcó el debut de Luis Fernando Suárez como entrenador del conjunto ‘Pijao’.

El video generó cuestionamientos entre algunos seguidores del Tolima, principalmente porque apareció después de otro resultado sin victoria para el equipo.

La situación deportiva del conjunto ibaguereño explica parte de la reacción. El empate ante Chicó significó el quinto partido consecutivo sin ganar en la Liga BetPlay, una racha que ha aumentado la presión alrededor del plantel.

¿El Deportes Tolima sancionará a los jugadores?

Por el momento, no existe una sanción pública del Deportes Tolima relacionada con los videos ni se ha informado oficialmente que el club haya abierto una investigación disciplinaria por este episodio.

El episodio ocurre justo cuando Luis Fernando Suárez comienza su proceso al frente del Tolima. El técnico asumió después de la salida de Sebastián Oliveros y tuvo poco tiempo de trabajo antes de su primer partido, que terminó sin goles frente a Chicó.

Ahora el equipo deberá concentrarse en su próximo compromiso ante Atlético Nacional, mientras el cuerpo técnico busca revertir una racha que mantiene al club bajo presión.