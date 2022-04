Comesaña 'lamentó' perderse Maluma y aseguró "no odiar" a Nacional

Independiente Medellín auspiciará como local este sábado en el estadio Polideportivo Sur de Envigado contra Atlético Nacional, en un clásico que cambia de escenario por el concierto del artista de reguetón Maluma, quien se presenta el mismo día en el estadio Atanasio Girardot.

Previo al encuentro de la Liga BetPlay 2022-I, Julio Comesaña palpitó lo que será el duelo y lamentó no poder asistir a la presentación del cantante colombiano.

“Me da mucha tristeza, pero mucha tristeza lo que nos está pasando, sin que esto atente contra el tema de la presentación de Maluma. Ojalá pudiéramos estar ahí... yo también estar ahí, pero el trabajo no me lo permite. Da mucha tristeza que justo haya coincidido esta gran fiesta que hay con otra fiesta del fútbol”

Sin embargo, el técnico no dudó en lamentar que el clásico no se pudiera disputar en el Atanasio Girardot, significando perdidas económicas para el Medellín.

“Un partido de esa naturaleza como el que teníamos ante Inter por lo que representaba para la institución desde el punto de vista económico y para nosotros estar ahí con 40.000 personas empujando al equipo, y ahora jugar un clásico acá pegados, que era otro partido de 40.000 personas. Es lo que hay. Agradecer a Envigado”

Julio Comesaña sobre Atlético Nacional

En otras declaraciones, el técnico afirmó no tener “odios ni rabia” con Atlético Nacional y además aseguró que Medellín no puede estar ansioso.

“Contra Nacional no siento nada. Yo no tengo ni odios ni rabia, es un rival de plaza y se genera una cantidad de situaciones. Medellín no puede llenarse de ansiedad. Tenemos que ser claros en el razonamiento de lo que vamos a buscar en el partido. Lógicamente que no se nos pasa por la cabeza olvidarnos de que tenemos que ganar”

Por último, sobre el rival, Comesaña cerró con lo siguiente:

“Nacional es un rival como otro, pero por ser de la misma plaza el resultado golpea duro al que pierde y agranda y fortalece al que gana. Sería lo más lindo dar una alegría de esa naturaleza, pero yo tengo que mirarlo de otra manera”

