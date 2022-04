¿Se van?: Juan Cruz Real rompió el silencio sobre situación de Giraldo y Uribe en el Junior

Junior de Barranquilla sigue vivo en todas las competiciones que está disputando en el presente año, pero el argentino Juan Cruz Real parece no encontrar aún en el equipo y más cuando varios de los jugadores que llegaron como refuerzos estelares no se han adaptado aún y además son victimas de lesiones, como en el caso de los dos jugadores que llegaron de Millonarios: Daniel Giraldo y Fernando Uribe.

Lea también: ¿Se visten de nuevo de azul? Junior estaría pensando en salir de Uribe y Giraldo

Por esa razón, se ha especulado que el Junior buscaría cederlos a mitad de año. Sin embargo, Juan Cruz Real, técnico del cuadro ‘Tiburón’, en declaraciones a ESPN, se refirió a la situación de Daniel Giraldo.

Además, sobre su delantero Fernando Uribe, el argentino lamentó sus constantes lesiones.

Lea también: ¡Punto de oro! Junior de Barranquilla debutó con empate en la Copa Sudamericana

En otras declaraciones, el estratega del Junior aseguró que con el atacante irá poco a poco para que llegue al 100%.

“Lo vamos llevando de a poco, lamentablemente sintió otra molestia, pero son cosas que pasan en el fútbol. Lo queremos tener porque es un jugador importante; junto a Borja solo pudieron jugar un tiempo contra La Equidad en Copa Sudamericana. Pero son cosas que se presentan y hay que gestionarlas”

Por último, sobre las especulaciones sobre una salida de ambos de jugadores, Juan Cruz Real fue contundente.

No sé de dónde salen esas informaciones de que quiero que se vayan. Estoy lejos de pensar en eso, son jugadores importantes para el plantel y confiamos en ellos. Se los dije a la cara, me llama la atención de que salgan estas cosas, me parece muy raro