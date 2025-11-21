CANAL RCN
Dura demanda contra Kevin Mier en México: abandonó su casa por esta razón

La arrendataria de Kevin Mier demandó al arquero colombiano luego de señalar que hizo destrozos en su vivienda.

Kevin Mier
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 21 de 2025
04:12 p. m.
El presente deportivo de Kevin Mier atraviesa un momento complejo debido a la lesión que lo mantiene fuera de competencia y que, según los pronósticos iniciales, podría dejarlo por fuera del Mundial 2026. Sin embargo, a ese panorama se suma ahora un problema legal en territorio mexicano. El arquero colombiano, figura del Cruz Azul desde su llegada, fue demandado por su antigua arrendataria en Ciudad de México, quien lo acusa de incumplir el contrato de arrendamiento y abandonar la vivienda con varias deudas y daños materiales.

La denuncia salió a la luz mientras Mier continúa con su proceso de recuperación, un periodo delicado en el que el jugador busca estabilidad y continuidad médica. Pero las declaraciones de Yolanda Muñiz Martínez, la arrendadora, han encendido un nuevo frente mediático que involucra detalles de la vida privada del guardameta.

Acusaciones por daños, deudas y abandono del inmueble

Según la versión de la arrendataria, el arquero dejó la propiedad con tres meses de renta sin pagar y, además, con daños en muebles y distintos elementos del inmueble. Muñiz explicó que la situación se habría desencadenado luego de un incidente interno: presuntamente, la señora de limpieza habría robado 15 pares de tenis del jugador, hecho que, de acuerdo con ella, generó el enojo del portero y su negativa a regresar a la casa.

“Mier se puso muy loco porque la chica que le hace la limpieza le robó 15 pares de tenis. Su pareja me dijo que ya no quiso regresar a la casa y por lo tanto ya no quiso pagar la renta, como si yo tuviera la culpa”, afirmó la mujer, agregando que además del monto adeudado, el jugador debía cubrir un mes de penalización por la ruptura del contrato.

La arrendadora aseguró que la búsqueda de un acuerdo ha sido complicada: “La dejó destrozada. Sucia y no se ha hecho cargo de eso. Cuando trato de buscarlo se me esconde”.

Deuda creciente y un conflicto que requiere solución

La denunciante sostiene que la deuda continúa acumulándose, pues el contrato permanece vigente y no ha recibido pago alguno desde la salida del guardameta. Muñiz indicó que espera llegar a un acuerdo formal para poner fin al compromiso firmado a comienzos de 2024, cuando Mier tomó la residencia tras la salida de su compatriota Kevin Castaño, quien se marchó al fútbol ruso.

Mientras el caso avanza y la situación legal se clarifica, Kevin Mier enfrenta un doble desafío: recuperarse físicamente para intentar volver a la actividad y resolver un conflicto extradeportivo que ya trascendió a la opinión pública mexicana y colombiana.

