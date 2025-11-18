Oficial: este es el once titular de Colombia para encarar su último partido de 2025

La selección Colombia afronta este martes su último compromiso del 2025, un amistoso frente a Australia que se disputará en el Citi Field de Flushing, Nueva York. Para este encuentro, el director técnico Néstor Lorenzo ya definió el once titular con el que buscará cerrar el año con una victoria y, al mismo tiempo, seguir ajustando piezas de cara al Mundial de Estados Unidos 2026.

El entrenador argentino ha dejado claro que estos juegos sirven como laboratorio para evaluar rendimientos, probar nuevas sociedades en el campo y detectar a los jugadores que podrían ganarse un lugar en la lista definitiva para la cita orbital.

Después de la victoria del pasado sábado frente a Nueva Zelanda, el ambiente en la Selección es positivo, aunque el cuerpo técnico sabe que Australia será un rival de mayor exigencia física y táctica. Por eso, Lorenzo ha decidido mantener una base sólida, complementándola con futbolistas que atraviesan un excelente presente en sus clubes y que buscan ratificar su importancia en la estructura del equipo.

Un once pensado para competir y observar alternativas

La elección del once inicial responde a un criterio mixto: competir al máximo nivel en un amistoso internacional exigente y, al mismo tiempo, observar comportamientos individuales en situaciones reales de partido. Tanto en la defensa como en el mediocampo habrá futbolistas que Lorenzo ya considera pilares, acompañados por otros que buscan consolidarse como opciones para el próximo año.

En ataque, la premisa será mantener la movilidad, el juego asociado y la presión alta, tres elementos que han caracterizado el ciclo del seleccionador. Australia, un equipo ordenado, fuerte en duelos y con transiciones rápidas, servirá como parámetro ideal para medir el funcionamiento colectivo y la respuesta de jugadores que pelean por un cupo mundialista.

Un cierre de año que marca el camino hacia el 2026

Este compromiso ante Australia no es un simple amistoso: es el último examen de Colombia en 2025 y una oportunidad determinante para que Lorenzo continúe afinando detalles en su proyecto. El Mundial está a solo unos meses y cada partido, cada minuto y cada rendimiento individual tendrán un peso significativo en la conformación del equipo nacional.

Con un estadio repleto de colombianos en Nueva York, la Selección buscará despedir el año con buen fútbol, una actuación convincente y señales claras de evolución. Lorenzo ya tomó decisiones, trazó un plan y definió su once; ahora, el balón dirá quiénes están listos para asumir el reto mundialista que se avecina.