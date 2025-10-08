CANAL RCN
Deportes

¡Con sello colombiano! El Crystal Palace le arrebató el título de la Community Shield al Liverpool

Muñoz y Lerma, héroes en Wembley. El Crystal Palace se coronó campeón ante el poderoso Liverpool.

Lerma y Muñoz Crystal Palace campeones Community Shield al Liverpool
Foto: AFP Y X Crystal Palace

Noticias RCN

agosto 10 de 2025
11:53 a. m.
El fútbol inglés fue testigo de una nueva hazaña y esta vez con un sabor muy colombiano. En una final dramática disputada en el icónico estadio de Wembley, el Crystal Palace derrotó en penales al poderoso Liverpool, alzándose con el título de la Community Shield.

Este logro deportivo no solo marca un hito para el club londinense, sino que también consagra a dos de sus figuras: los futbolistas cafeteros Jefferson Lerma y Daniel Muñoz.

En un partido agónico, el Crystal Palace se coronó campeón ante el Liverpool con sello colombiano, reafirmando la importancia de los jugadores en la estructura del equipo.

Partido agónico entre Crystal Palace y Liverpool en la Community Shield

El partido, que terminó 2-2 en el tiempo reglamentario, fue una muestra de la garra del equipo de los colombianos.

Los goles de Jean Philippe Mateta e Ismaila Sarr por parte del Palace, y de Hugo Ekitike y Jeremie Frimpong para el Liverpool, mantuvieron a la afición al borde de sus asientos.

Sin embargo, el título se definiría desde el punto de penalti, donde el equipo londinense se impuso 3-2, dejando a un lado al actual subcampeón de la Premier League.

Protagonismo de los colombianos en Crystal Palace vs. Liverpool

El triunfo en Wembley tuvo a los jugadores colombianos como protagonistas. Daniel Muñoz, el lateral derecho, fue titular y jugó los 90 minutos del encuentro, destacándose por su solidez defensiva y sus proyecciones al ataque que generaron peligro en el área rival.

Por su parte, Jefferson Lerma, quien comenzó en el banquillo, entró en el tramo final del partido para aportar equilibrio y experiencia en el mediocampo, una decisión táctica clave de su entrenador.

La consagración de la Community Shield para ambos jugadores con el Crystal Palace fue apoteósico, luego de haber levantado la FA Cup la temporada pasada tras vencer al Manchester City.

Con este nuevo logro, el Crystal Palace se coronó campeón ante el Liverpool con sello colombiano, y de paso consolidó a sus dos jugadores como referentes en la historia del club.

